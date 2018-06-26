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12 public beta çıktı - İşte o yenilikler

bugün itibarıyla 12 public beta'yı kullanıcılarla paylaştı. İşte yenilikler...

Giriş Tarihi: 26.06.2018 20:34 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 20:36
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12 public beta çıktı - İşte o yenilikler
iOS 12 public beta çıktı - İşte o yenilikler
iPhone ve iPad’ler için ’ın duyurduğu ve sonbaharda tam sürümü çıkacak olan 12’nin herkese açık beta sürümü çıktı. Bu sürümü indirerek telefon ya da tabletinizde kullanmaya başlayabilirsiniz.
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12 public beta çıktı - İşte o yenilikler
iOS 12 public beta çıktı - İşte o yenilikler

Nispeten kararlı bir sürüm olan 12 public beta, tam sürüme yakın ancak tam sürüm olmadığından çeşitli hatalar ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

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12 public beta çıktı - İşte o yenilikler
iOS 12 public beta çıktı - İşte o yenilikler
Böyle bir durumda cihazınızdaki verilerden olmamak ya da cihazınızı tamamen ya da kısmen kullanılmaz hale getirmemek için bu sürümü cihazınıza kurmadan önce yedek almanızı tavsiye ederiz.
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12 public beta çıktı - İşte o yenilikler
iOS 12 public beta çıktı - İşte o yenilikler

iOS 12 nasıl indirilir? Nasıl kurulur?

'ın beta yazılım sayfasına giderek beta sürümleri indirmenizi sağlayacak programa üye olun. Geçen yıl iOS 11 önizlemesi için üye olduysanız, aynı bilgilerle giriş yapmanız yeterli.

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12 public beta çıktı - İşte o yenilikler
iOS 12 public beta çıktı - İşte o yenilikler
iPhone ya da iPad’inize 12 herkese açık indirme profilini (public preview profile) yükleyin. Bunu beta sayfasını iPhone ya da iPad ile ziyaret ederek yapabilirsiniz.
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12 public beta çıktı - İşte o yenilikler
iOS 12 public beta çıktı - İşte o yenilikler
İndirme tamamlanınca, cihazınız kurulumu onaylamanızı isteyecek.

Daha sonra cihazı yeniden başlatın.

Bir Wi-Fi ağına bağlanın.

Ayarlar > Genel > Yazılım güncelleme’ye gidin.
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12 public beta çıktı - İşte o yenilikler
iOS 12 public beta çıktı - İşte o yenilikler
iPhone ve iPad bu noktada 12 Public Preview sürümünü bir güncelleme olarak görecek ve onaylarsanız indirip kuracak.
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