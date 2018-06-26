iOS 12 public beta çıktı - İşte o yenilikler

Apple bugün itibarıyla iOS 12 public beta'yı kullanıcılarla paylaştı. İşte yenilikler... iPhone ve iPad’ler için Apple’ın duyurduğu ve sonbaharda tam sürümü çıkacak olan iOS 12’nin herkese açık beta sürümü çıktı. Bu sürümü indirerek telefon ya da tabletinizde kullanmaya başlayabilirsiniz. Nispeten kararlı bir sürüm olan iOS 12 public beta, tam sürüme yakın ancak tam sürüm olmadığından çeşitli hatalar ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda cihazınızdaki verilerden olmamak ya da cihazınızı tamamen ya da kısmen kullanılmaz hale getirmemek için bu sürümü cihazınıza kurmadan önce yedek almanızı tavsiye ederiz. iOS 12 nasıl indirilir? Nasıl kurulur? Apple'ın beta yazılım sayfasına giderek iOS beta sürümleri indirmenizi sağlayacak programa üye olun. Geçen yıl iOS 11 önizlemesi için üye olduysanız, aynı bilgilerle giriş yapmanız yeterli. iPhone ya da iPad’inize iOS 12 herkese açık indirme profilini (public preview profile) yükleyin. Bunu beta sayfasını iPhone ya da iPad ile ziyaret ederek yapabilirsiniz. İndirme tamamlanınca, cihazınız kurulumu onaylamanızı isteyecek. Daha sonra cihazı yeniden başlatın. Bir Wi-Fi ağına bağlanın. Ayarlar > Genel > Yazılım güncelleme’ye gidin. iPhone ve iPad bu noktada iOS 12 Public Preview sürümünü bir güncelleme olarak görecek ve onaylarsanız indirip kuracak.