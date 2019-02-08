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kullananlar aman dikkat! Bu uygulamalar sizi gizlice izliyor

Geçtiğimiz günlerde 'daki güvenlik açığı gündeme damga vurmuş ve eleştirilere maruz kalmıştı. merkezli teknoloji devi Apple bir kez daha 'lardaki açık ile gündemde.

Giriş Tarihi: 08.02.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 11:19
iPhone kullananlar aman dikkat! Bu uygulamalar sizi gizlice izliyor

'da yapılan grup sohbetlerinde aramaya yanıt verilmese dahi karşı tarafın aradığı kişiyi dinleyebilmesine izin veren bir sistem açığının ortaya çıkmasının üzerinden bir hafta bile geçmeden 'larla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

iPhone kullananlar aman dikkat! Bu uygulamalar sizi gizlice izliyor

'ın akıllı telefon modeli bu sefer izinsiz ekran kaydı alan uygulamalarıyla gündeme geldi.

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iPhone kullananlar aman dikkat! Bu uygulamalar sizi gizlice izliyor

Zira iddiaya göre, oldukça popüler olan birkaç uygulamasının, kullanıcılarından izin almadan iPhone ekranında yaptıkları bazı işlemleri kaydediyor.

iPhone kullananlar aman dikkat! Bu uygulamalar sizi gizlice izliyor

Söz konusu güvenlik açığı, müşteri deneyimi analiz firması olan Glassbox uygulamasında görüldü.

iPhone kullananlar aman dikkat! Bu uygulamalar sizi gizlice izliyor

basınında yer alan haberlere göre, söz konusu uygulamaların arasında oldukça popüler olan Expedia ve Hollister da yer alıyor.

iPhone kullananlar aman dikkat! Bu uygulamalar sizi gizlice izliyor

FACETIME AÇIĞI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan sistem açığı sayesinde ise kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesi mümkün hale gelmiş olabilir.

iPhone kullananlar aman dikkat! Bu uygulamalar sizi gizlice izliyor

APPLE'A SORUŞTURMA

New York Eyaleti Başsavcısı Letitita James ve Vali , 'ın görüntülü arama uygulaması 'da oluşan hata hakkında soruşturma başlatılacağını duyurmuştu.

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