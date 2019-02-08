iPhone kullananlar aman dikkat! Bu uygulamalar sizi gizlice izliyor

Geçtiğimiz günlerde FaceTime'daki güvenlik açığı gündeme damga vurmuş ve Apple eleştirilere maruz kalmıştı. ABD merkezli teknoloji devi Apple bir kez daha iPhone'lardaki açık ile gündemde. FaceTime'da yapılan grup sohbetlerinde aramaya yanıt verilmese dahi karşı tarafın aradığı kişiyi dinleyebilmesine izin veren bir sistem açığının ortaya çıkmasının üzerinden bir hafta bile geçmeden iPhone'larla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Apple'ın akıllı telefon modeli iPhone bu sefer izinsiz ekran kaydı alan uygulamalarıyla gündeme geldi. Zira iddiaya göre, oldukça popüler olan birkaç iPhone uygulamasının, kullanıcılarından izin almadan iPhone ekranında yaptıkları bazı işlemleri kaydediyor. Söz konusu güvenlik açığı, müşteri deneyimi analiz firması olan Glassbox uygulamasında görüldü. ABD basınında yer alan haberlere göre, söz konusu uygulamaların arasında oldukça popüler olan Expedia ve Hollister da yer alıyor. FACETIME AÇIĞI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan sistem açığı sayesinde ise kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesi mümkün hale gelmiş olabilir. APPLE'A SORUŞTURMA ABD New York Eyaleti Başsavcısı Letitita James ve Vali Andrew Cuomo, Apple'ın görüntülü arama uygulaması Facetime'da oluşan hata hakkında soruşturma başlatılacağını duyurmuştu.