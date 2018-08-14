iPhone'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri

SAMSUNG GALAXY 7 PRO!

5,5 inç boyutlu ve Super AMOLED teknolojili ekranında 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük sunan akıllı telefon, 2.5D eğimli ekran tasarımıyla göze hitap ediyor. Super AMOLED teknolojisinin avantajıyla inanılmaz derin siyahlar ve çok zengin renkler sunan ekran her dokunuşu gecikmesiz algılıyor ve uzun vadede sorunsuz bir kullanım deneyimi vadediyor. Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) teknolojisiyle ekran kapalıyken bile çeşitli bildirimleri, saati ve tarihi görmeyi sağlayabilen telefon önemli seviyede pil tasarrufu sağlıyor.

Android 7.0 Nougat işletim sistemi üzerinde Samsung tarafından özelleştirilmiş olan TouchWiz arayüzle kullanılan Samsung Galaxy J7 Pro fonksiyonel kullanım özellikleriyle öne çıkıyor. Giderek sadeleşen ve her tip kullanıcının yazılım ihtiyaçlarına cevap veren arayüz stabil ve yüksek performanslı bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Gücünü Samsung Exynos 7 Octa 7870 yongasetinden alan Samsung Galaxy J7 Pro özellikleriaçısından son derece gelişmiş bir akıllı telefon olarak görünüyor. Bu akıllı telefon 1,6 GHz 8 çekirdekli işlemcisi, Mali-T830 MP2 grafik işlemcisi ve 3 GB RAM belleğiyle yüksek performans sunuyor.

32 GB dahili depolama alanına ek olarak 256 GB'a kadar microSD kart desteği sunan akıllı telefon piyasadaki tüm Android uygulamaları ve oyunlarını çalıştırabilecek kapasiteyi bünyesinde barındırıyor. 3 GB RAM bellek sayesinde bu akıllı telefon çoklu işlemler esnasında zorlanmıyor. Arka planda açık olan uygulamalar telefonu yavaşlatmıyor ve bu sayede her an akıcı performans mümkün hale geliyor.

Cihazın Türkiye satış tutarı: 1799 TL