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'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri

Başkan Erdoğan'ın bugün açıkladığı boykot kararının ardından vatandaşlar telefonlar yerine başka modeller bakmaya başladılar. Peki iPhone'lar yerine satın alınabilecek en iyi telefonlar hangileri?

Giriş Tarihi: 14.08.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2018 16:04
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'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri
iPhone'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri

Son günlerde ABD ile yaşanan ekonomik savaşta alınacak önlemlere bugün yenileri eklendi ve Başkan Erdoğan, vatandaşlara '' alma'' çağrısında bulundu. Yaşanan bu olaylarda Başkan Erdoğan, Apple ürünlerini kullanmayın çağrısı yaparak vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

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'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri
iPhone'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri

iPHONE YERİNE ALINABİLECEK TELEFONLAR

Apple'ın telefonlarının dışında alınabilecek markaların başında ise Samsung, Huawei, Xiaomi, Vestel, One Plus, Meizu geliyor. Bu markaların üst seviye modelleri 'lardan hiç aşağı kalmıyor. İşte bu cihazların özellikleri ve fiyatları;

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'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri
iPhone'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri

SAMSUNG GALAXY NOTE 9

Ekran: 6.4 inç, QHD+, 2960 x 1440 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 9810 (4 x Mongoose 2.7 GHz + 4 x Cortex-A55 1.8GHz ),

Grafik Birimi: Mali-G72 MP18 GPU

RAM: 6 GB / 8 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7 – f/2.4 değişken ve 12 Megapiksel f/2.4, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7 Pil: 4000 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Cihazın Türkiye satış fiyatı: 6499 TL

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'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri
iPhone'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri

SAMSUNG GALAXY S9 PLUS

Ekran: 6.2 inç Super AMOLED, 1440 x 2960 piksel, kısmi 3D Touch, her zaman açık ekran, 18.5:9 ekran oranı, Gorilla Glass 5 koruma, yaklaşık olarak 531 ppi

Ekran kasa oranı: Yaklaşık olarak yüzde 83.68

Yonga Seti: Exynos 9810 Octa ve Snapdragon 845

RAM: 6 GB RAM

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama alanı, micro SD ile arttırılabilir

Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.5 ve 12 megapiksel f/2.4, OIS destekli, 2x optik zum, 2160p 30 fps ve 1080p 60 fps, 960 fps yavaş çekim, HDR video kaydı Ön

Kamera: 8 megapiksel, f/1.6 diyafram açıklığına sahip, otofokus özellikli, Otomatik HDR ve 1440p video kaydı, iris tarama için 3 Megapiksellik ikinci bir kamera İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Cihazın Türkiye satış fiyatı: 4.795 TL

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'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri
iPhone'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri

SAMSUNG GALAXY 7 PRO!

5,5 inç boyutlu ve Super AMOLED teknolojili ekranında 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük sunan akıllı telefon, 2.5D eğimli ekran tasarımıyla göze hitap ediyor. Super AMOLED teknolojisinin avantajıyla inanılmaz derin siyahlar ve çok zengin renkler sunan ekran her dokunuşu gecikmesiz algılıyor ve uzun vadede sorunsuz bir kullanım deneyimi vadediyor. Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) teknolojisiyle ekran kapalıyken bile çeşitli bildirimleri, saati ve tarihi görmeyi sağlayabilen telefon önemli seviyede pil tasarrufu sağlıyor.

Android 7.0 Nougat işletim sistemi üzerinde Samsung tarafından özelleştirilmiş olan TouchWiz arayüzle kullanılan Samsung Galaxy J7 Pro fonksiyonel kullanım özellikleriyle öne çıkıyor. Giderek sadeleşen ve her tip kullanıcının yazılım ihtiyaçlarına cevap veren arayüz stabil ve yüksek performanslı bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Gücünü Samsung Exynos 7 Octa 7870 yongasetinden alan Samsung Galaxy J7 Pro özellikleriaçısından son derece gelişmiş bir akıllı telefon olarak görünüyor. Bu akıllı telefon 1,6 GHz 8 çekirdekli işlemcisi, Mali-T830 MP2 grafik işlemcisi ve 3 GB RAM belleğiyle yüksek performans sunuyor.

32 GB dahili depolama alanına ek olarak 256 GB'a kadar microSD kart desteği sunan akıllı telefon piyasadaki tüm Android uygulamaları ve oyunlarını çalıştırabilecek kapasiteyi bünyesinde barındırıyor. 3 GB RAM bellek sayesinde bu akıllı telefon çoklu işlemler esnasında zorlanmıyor. Arka planda açık olan uygulamalar telefonu yavaşlatmıyor ve bu sayede her an akıcı performans mümkün hale geliyor.

Cihazın Türkiye satış tutarı: 1799 TL

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'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri
iPhone'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri

VESTEL VENÜS Z20

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 5.65 inç Full HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 16MP+5MP Ön Kamera: 8MP Batarya: 3400 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Cihazın Türkiye satış fiyatı: 1669 TL

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'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri
iPhone'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri

VESTEL VENÜS V3

5.5 inç Full HD (1920x1080)
Gorilla Glass 3
Boyut: 157,3 x 77,9 x 8,2 mm
152 gr ağırlık
Quick Charge V2.
8 Çekirdekli 64 bit, 1.5 Ghz Qualcomm 8939 Snapdragon 615 işlemci
2GB RAM
13 MP arka kamera
8MP ön kamera
32 GB+microSD
2480 mAh pil
Cihazın Türkiye satış fiyatı: 729.90 TL

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