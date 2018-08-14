iPhone'lar yerine alınabilecek akıllı telefon modelleri

SAMSUNG GALAXY S9 PLUS
Ekran: 6.2 inç Super AMOLED, 1440 x 2960 piksel, kısmi 3D Touch, her zaman açık ekran, 18.5:9 ekran oranı, Gorilla Glass 5 koruma, yaklaşık olarak 531 ppi
Ekran kasa oranı: Yaklaşık olarak yüzde 83.68
Yonga Seti: Exynos 9810 Octa ve Snapdragon 845
RAM: 6 GB RAM
Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama alanı, micro SD ile arttırılabilir
Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.5 ve 12 megapiksel f/2.4, OIS destekli, 2x optik zum, 2160p 30 fps ve 1080p 60 fps, 960 fps yavaş çekim, HDR video kaydı Ön
Kamera: 8 megapiksel, f/1.6 diyafram açıklığına sahip, otofokus özellikli, Otomatik HDR ve 1440p video kaydı, iris tarama için 3 Megapiksellik ikinci bir kamera İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
Cihazın Türkiye satış fiyatı: 4.795 TL