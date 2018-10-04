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İşte i en çok tüketen uygulamalar!

Eylül ayı sonu itibarıyla yayınlanan yeni raporda en çok tüketen uygulamalar belli oldu.

Giriş Tarihi: 04.10.2018 01:17 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 01:25
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İşte i en çok tüketen uygulamalar!
İşte interneti en çok tüketen uygulamalar!
Canlı yayın uygulaması Twitch, %3.5’lik oranı ile dördüncü sırada yer alıyor.
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İşte i en çok tüketen uygulamalar!
İşte interneti en çok tüketen uygulamalar!
Amazon’un online dizi ve film portalı Amazon Prime Video, %5.7 ile üçüncü sırada bulunuyor.
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İşte i en çok tüketen uygulamalar!
İşte interneti en çok tüketen uygulamalar!
devi Google’ın video servisi YouTube ise %21.3 ile ikinci sırada yer alıyor.
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İşte i en çok tüketen uygulamalar!
İşte interneti en çok tüketen uygulamalar!
Listenin zirvesinde ise %26.6 ile Netflix bulunuyor.
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İşte i en çok tüketen uygulamalar!
İşte interneti en çok tüketen uygulamalar!

NETFLİX'İN GİZLİ KODLARI İLE YÜZLERCE FİLM VE DİZİYE ULAŞMAK MÜMKÜN

Peki Netflix'teki gizli kodlar ile ana ekranda gösterilmeyen film ve dizilerin hepsine ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte bu kodlar ile film ve dizi arşivine ulaşmak için yapmanız gerekenler...

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İşte i en çok tüketen uygulamalar!
İşte interneti en çok tüketen uygulamalar!

Netflix'de gizli kategorilere ulaşmak için tarayıcınızın adres çubuğuna 'netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER' yazmanız yeterli. İşte bu içeriğe ulaşmak için bilmeniz gereken numaralar ise şöyle...

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İşte i en çok tüketen uygulamalar!
İşte interneti en çok tüketen uygulamalar!

11828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları

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