İşte interneti en çok tüketen uygulamalar!

Eylül ayı sonu itibarıyla yayınlanan yeni raporda en çok internet tüketen uygulamalar belli oldu. Canlı yayın uygulaması Twitch, %3.5’lik oranı ile dördüncü sırada yer alıyor. Amazon’un online dizi ve film portalı Amazon Prime Video, %5.7 ile üçüncü sırada bulunuyor. İnternet devi Google’ın video servisi YouTube ise %21.3 ile ikinci sırada yer alıyor. Listenin zirvesinde ise %26.6 ile Netflix bulunuyor. NETFLİX'İN GİZLİ KODLARI İLE YÜZLERCE FİLM VE DİZİYE ULAŞMAK MÜMKÜN Peki Netflix'teki gizli kodlar ile ana ekranda gösterilmeyen film ve dizilerin hepsine ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte bu kodlar ile film ve dizi arşivine ulaşmak için yapmanız gerekenler... Netflix'de gizli kategorilere ulaşmak için tarayıcınızın adres çubuğuna 'netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER' yazmanız yeterli. İşte bu içeriğe ulaşmak için bilmeniz gereken numaralar ise şöyle... 11828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları