Kameralar önünde lüks otomobilleri paramparça etti!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin yasadışı yollardan gelen otomobillere yaptıkları sosyal medyaya damga vurdu. Duterte, lüks otomobilleri paramparça etti. İşte o anlar... Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte suçla mücadele ederken ilginç yollara başvuruyor. Duterte, yasadışı yollardan ithal edilen 30 tane aracı devlet televizyon kameraları önünde imha ettirdi. Buldozerle ezilen araçlarına arasında Mercedes, BMW Z1, Porsche 911 GT3, BMW Alpina B12, Maserati Quattroporte gibi özel otomobiller bulunuyordu.