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Kameralar önünde leri paramparça etti!

Devlet Başkanı 'nin yasadışı yollardan gelen lere yaptıkları sosyal medyaya damga vurdu. Duterte, leri paramparça etti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 20.03.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 16:08
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Kameralar önünde leri paramparça etti!
Kameralar önünde lüks otomobilleri paramparça etti!

Devlet Başkanı suçla mücadele ederken ilginç yollara başvuruyor.

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Kameralar önünde leri paramparça etti!
Kameralar önünde lüks otomobilleri paramparça etti!
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Kameralar önünde leri paramparça etti!
Kameralar önünde lüks otomobilleri paramparça etti!

Duterte, yasadışı yollardan ithal edilen 30 tane aracı devlet televizyon kameraları önünde imha ettirdi.

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Kameralar önünde leri paramparça etti!
Kameralar önünde lüks otomobilleri paramparça etti!
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Kameralar önünde leri paramparça etti!
Kameralar önünde lüks otomobilleri paramparça etti!

Buldozerle ezilen araçlarına arasında Mercedes, BMW Z1, Porsche 911 GT3, BMW Alpina B12, Maserati Quattroporte gibi özel ler bulunuyordu.

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Kameralar önünde leri paramparça etti!
Kameralar önünde lüks otomobilleri paramparça etti!
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Kameralar önünde leri paramparça etti!
Kameralar önünde lüks otomobilleri paramparça etti!
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