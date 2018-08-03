Kayıp kıta Atlantis nerede? Efsanesi doğru mu?

Yıllarca insanlar kayıp kıta Atlantis'i aradılar ancak bulunamadı. Peki bu efsane gerçek mi? Kayıp kıta Atlantis efsanesi hakkında neler biliniyor? Filozof Platon, Kritias ve Timaios diyaloglarında Atlantis'ten bahsetti. İnsanlar yüzlerce yıl boyunca Atlantis'i aradı, ancak kayıp medeniyet hakkında herhangi bir şey bulamadı. Komplo teorisyenlerinin iddialarına göre Atlantis, Antarktika'nın buzulları altında olabilir. En azından bazı kişiler, Profesör Charles A. Hapgood'un teorisinden yola çıkarak Antarktika'da eski bir medeniyete ait kalıntılar olabileceğini yeniden gündeme getirdi. Amerikan tarihi uzmanı olan Hapgood, 1950'li yıllarda Güney Kutbu'nun binlerce yıl önce eski ve gizemli bir medeniyete ev sahipliği yapmış olabileceğini söylemiş ve litosferin yer değiştirmesinden yola çıkmıştı. Bu teoriye göre Dünya'nın her yerinde 20 bin ile 30 bin yılda bir kabukta bir takım değişimler oluyor. Hapgood, 11.600 yıl önce Antarktika'nın büyük bölümünün buzsuz olduğunu belirtmişti. Profesör çalışmalarında ayrıca Piri Reis'in dünya haritasında Antarktika'nın kuzey kıyılarını göstermesinden yararlandı. ABD Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Albay Harold Z Ohlmeyer, Hapgood'un teorisiyle alakalı yazdıkları dikkat çekici. Ohlmeyer'ın günlüğüne yazdıkları şu şekilde: 'Haritanın altında gösterilen coğrafi detay, 1949'da gerçekleşen İsveç-İngiliz Antartika keşif gezisinde buz katmanında yapılan sismik profilin sonuçlarıyla daha dikkat çekici bir hale geldi. Bu kıyı şeridinin buzla kaplanmadan önce haritasının çizildiğini gösteriyor. Bu bölgedeki buz örtüsü neredeyse bir mil kalınlığında!'