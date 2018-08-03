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nerede? Efsanesi doğru mu?

Yıllarca insanlar 'i aradılar ancak bulunamadı. Peki bu efsane gerçek mi? Kayıp kıta Atlantis efsanesi hakkında neler biliniyor?

Giriş Tarihi: 03.08.2018 19:47 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 19:49
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nerede? Efsanesi doğru mu?
Kayıp kıta Atlantis nerede? Efsanesi doğru mu?

Filozof Platon, Kritias ve Timaios diyaloglarında 'ten bahsetti. İnsanlar yüzlerce yıl boyunca Atlantis'i aradı, ancak kayıp medeniyet hakkında herhangi bir şey bulamadı.

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nerede? Efsanesi doğru mu?
Kayıp kıta Atlantis nerede? Efsanesi doğru mu?
Komplo teorisyenlerinin iddialarına göre , Antarktika'nın buzulları altında olabilir. En azından bazı kişiler, Profesör Charles A. Hapgood'un teorisinden yola çıkarak Antarktika'da eski bir medeniyete ait kalıntılar olabileceğini yeniden gündeme getirdi.
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nerede? Efsanesi doğru mu?
Kayıp kıta Atlantis nerede? Efsanesi doğru mu?

Amerikan tarihi uzmanı olan Hapgood, 1950'li yıllarda Güney Kutbu'nun binlerce yıl önce eski ve gizemli bir medeniyete ev sahipliği yapmış olabileceğini söylemiş ve litosferin yer değiştirmesinden yola çıkmıştı. Bu teoriye göre Dünya'nın her yerinde 20 bin ile 30 bin yılda bir kabukta bir takım değişimler oluyor.

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nerede? Efsanesi doğru mu?
Kayıp kıta Atlantis nerede? Efsanesi doğru mu?
Hapgood, 11.600 yıl önce Antarktika'nın büyük bölümünün buzsuz olduğunu belirtmişti. Profesör çalışmalarında ayrıca Piri Reis'in dünya haritasında Antarktika'nın kuzey kıyılarını göstermesinden yararlandı.
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nerede? Efsanesi doğru mu?
Kayıp kıta Atlantis nerede? Efsanesi doğru mu?
ABD Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Albay Harold Z Ohlmeyer, Hapgood'un teorisiyle alakalı yazdıkları dikkat çekici. Ohlmeyer'ın günlüğüne yazdıkları şu şekilde:
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nerede? Efsanesi doğru mu?
Kayıp kıta Atlantis nerede? Efsanesi doğru mu?

"Haritanın altında gösterilen coğrafi detay, 1949'da gerçekleşen İsveç-İngiliz Antartika keşif gezisinde buz katmanında yapılan sismik profilin sonuçlarıyla daha dikkat çekici bir hale geldi.

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nerede? Efsanesi doğru mu?
Kayıp kıta Atlantis nerede? Efsanesi doğru mu?
Bu kıyı şeridinin buzla kaplanmadan önce haritasının çizildiğini gösteriyor. Bu bölgedeki buz örtüsü neredeyse bir mil kalınlığında!"
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