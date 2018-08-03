Kayıp kıta Atlantis nerede? Efsanesi doğru mu?

Amerikan tarihi uzmanı olan Hapgood, 1950'li yıllarda Güney Kutbu'nun binlerce yıl önce eski ve gizemli bir medeniyete ev sahipliği yapmış olabileceğini söylemiş ve litosferin yer değiştirmesinden yola çıkmıştı. Bu teoriye göre Dünya'nın her yerinde 20 bin ile 30 bin yılda bir kabukta bir takım değişimler oluyor.