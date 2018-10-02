Kullanıcıların iOS 12 hakkında şikayetleri var! iOS 12'deki problemler nedir?

Birçok kişi iOS 11'den pek memnun kalmamıştı, çünkü hataları vardı. Bu yüzden iOS 12 beklenen bir güncellemeydi. Uzun bir beta sürecinden sonra iOS 12 son kullanıcılarla buluştu. Yeni iOS sürümünden memnun olanlar var, bununla birlikte güncellemeyle birlikte bir takım problemlerle karşılaştıklarını belirten tüketiciler de bulunuyor.