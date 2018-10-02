Kullanıcıların iOS 12 hakkında şikayetleri var! iOS 12'deki problemler nedir?
Apple, 17 Eylül tarihinde beklenen iOS 12 güncellemesini yayınladı. İçeriğinde birçok yeni özelliği barındıran iOS 12, altyapıya ve performansa odaklanan bir sürüm olarak da dikkat çekiyor. Bununla birlikte yeni iOS'tan memnun kalmayan ve problemler yaşadığını belirten kullanıcılar var. Apple destek forumları olmak üzere çeşitli internet topluluklarında ve sosyal medyada bir takım şikayetler dile getirilmiş durumda.
Giriş Tarihi: 02.10.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 12:25
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Kullanıcıların iOS 12 hakkında şikayetleri var! iOS 12'deki problemler nedir?
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Kullanıcıların iOS 12 hakkında şikayetleri var! iOS 12'deki problemler nedir?