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Kullanıcıların 12 hakkında şikayetleri var! 'deki problemler nedir?

, 17 Eylül tarihinde beklenen 12 güncellemesini yayınladı. İçeriğinde birçok yeni özelliği barındıran , altyapıya ve performansa odaklanan bir sürüm olarak da dikkat çekiyor. Bununla birlikte yeni iOS'tan memnun kalmayan ve problemler yaşadığını belirten kullanıcılar var. Apple destek forumları olmak üzere çeşitli internet topluluklarında ve sosyal medyada bir takım şikayetler dile getirilmiş durumda.

Giriş Tarihi: 02.10.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 12:25
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Kullanıcıların 12 hakkında şikayetleri var! 'deki problemler nedir?
Kullanıcıların iOS 12 hakkında şikayetleri var! iOS 12'deki problemler nedir?

Birçok kişi 11'den pek memnun kalmamıştı, çünkü hataları vardı. Bu yüzden beklenen bir güncellemeydi. Uzun bir beta sürecinden sonra iOS 12 son kullanıcılarla buluştu. Yeni iOS sürümünden memnun olanlar var, bununla birlikte güncellemeyle birlikte bir takım problemlerle karşılaştıklarını belirten tüketiciler de bulunuyor.

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Kullanıcıların 12 hakkında şikayetleri var! 'deki problemler nedir?
Kullanıcıların iOS 12 hakkında şikayetleri var! iOS 12'deki problemler nedir?

destek forumları, MacRumors, Reddit gibi topluluklar haricinde, sosyal medyada da bir takım şikayetler var.

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Kullanıcıların 12 hakkında şikayetleri var! 'deki problemler nedir?
Kullanıcıların iOS 12 hakkında şikayetleri var! iOS 12'deki problemler nedir?

Şikayetlerin başında pil performansı geliyor. Kimi tüketiciler güncellemeden sonra şarjının daha az gittiğini ve kullanım süresinin düştüğünü belirtmiş. Görünüşe göre bu durum belirli bir veya modelini kapsamıyor.

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Kullanıcıların 12 hakkında şikayetleri var! 'deki problemler nedir?
Kullanıcıların iOS 12 hakkında şikayetleri var! iOS 12'deki problemler nedir?

Bluetooth sorunu yaşayanlar da var. Mesela destek forumlarında Dangaaa nickli kullanıcı, 12 güncellemesinden sonra 7 Plus telefonunda Bluetooth problemi başladığını, bu durumun şarjı azalttığını ve herhangi bir şeye bağlamadığını yazmış.

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Kullanıcıların 12 hakkında şikayetleri var! 'deki problemler nedir?
Kullanıcıların iOS 12 hakkında şikayetleri var! iOS 12'deki problemler nedir?

Ayrıca başka bir tüketici de Air 2'de Bluetooth hatasıyla karşılaştığını belirtmiş.

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Kullanıcıların 12 hakkında şikayetleri var! 'deki problemler nedir?
Kullanıcıların iOS 12 hakkında şikayetleri var! iOS 12'deki problemler nedir?

Pil performansı ve Bluetooth dışında, Powerbank gibi USB ile 'lara bağlanan cihazlarda sorun var gibi görünüyor. destek forumlarında Baris168 nickli kullanıcı 'ye 12'yi yükledikten sonra Powerbank'ların ve araç şarjının çalışmadığını vurgulamış. Yeni USB aksesuarları seçeneğini de kontrol ettiğini de mesajına eklemiş.

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Kullanıcıların 12 hakkında şikayetleri var! 'deki problemler nedir?
Kullanıcıların iOS 12 hakkında şikayetleri var! iOS 12'deki problemler nedir?

USB hatasıyla karşılaşan sadece tek bir tüketici değil. Ayrıca farklı birkaç kullanıcının da USB cihazı 'a bağlama konusunda şikayetleri var.

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