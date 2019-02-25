LG G8 ThinQ resmen duyuruldu! LG G8 ThinQ'in fiyatı ve özellikleri belli oldu
LG G8 ThinQ resmen duyuruldu! LG G8 ThinQ'in fiyatı ve özellikleri belli oldu
Telefon üreticileri yeni üst düzey telefonlarını arka arkaya tanıttı. Samsung ve Huawei katlanabilir modelleri ile mobil gündeme damga vururken, diğer isimler de boş durmadı. Uzun zamandır hakkında farklı dedikodular dönen LG G8 sonunda ortaya çıktı. Bakın LG'nin yeni amiral gemisi G8 ThinQ neler sunuyor...
Giriş Tarihi: 25.02.2019
12:30
Güncelleme Tarihi: 25.02.2019
12:45