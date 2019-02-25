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  • LG G8 ThinQ resmen duyuruldu! LG G8 ThinQ'in fiyatı ve özellikleri belli oldu

G8 resmen duyuruldu! LG G8 ThinQ'in fiyatı ve özellikleri belli oldu

Telefon üreticileri yeni üst düzey telefonlarını arka arkaya tanıttı. ve Huawei katlanabilir modelleri ile mobil gündeme damga vururken, diğer isimler de boş durmadı. Uzun zamandır hakkında farklı dedikodular dönen G8 sonunda ortaya çıktı. Bakın LG'nin yeni amiral gemisi G8 neler sunuyor...

Giriş Tarihi: 25.02.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 12:45
LG G8 ThinQ resmen duyuruldu! LG G8 ThinQ'in fiyatı ve özellikleri belli oldu

Geçtiğimiz yıl tanıtılan G7 modelinden tasarımsal olarak pek bir farkı bulunmayan LG G8 ThinQ, kenerlarının biraz daha kıvrımlı olmasıyla dikkat çekiyor. LG, geçen seneki modele göre ufak bir değişiklik yaparak arka kameraları yatay bir şekilde konumlandırmış.

LG G8 ThinQ resmen duyuruldu! LG G8 ThinQ'in fiyatı ve özellikleri belli oldu

Arka tarafı tamamen cam panelden oluşan telefon, aynı zamanda kablosuz şarj özelliğini de destekliyor. Artık yeni çıkan telefonlarda gördüğümüz ekrana gömülü parmak izi okuyucusu kullanmayan , parmak izi okuyucusunu telefonun arkasına yerleştirmiş.

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LG G8 ThinQ resmen duyuruldu! LG G8 ThinQ'in fiyatı ve özellikleri belli oldu

6.1 inç büyüklüğünde ve 3120x1440 çözünürlüğünde OLED ekrana sahip olan G8 , yüzde 83'lük bir ekran gövde oranına sahip.

LG G8 ThinQ resmen duyuruldu! LG G8 ThinQ'in fiyatı ve özellikleri belli oldu

Rakiplerine göre pek fazla arka kamera tercih etmeyen , telefonda 12 çözünürlüğüne sahip bir ana kamera ve 16 MP çözünürlüğüne sahip geniş açılı bir kamera kullanmış. Telefonun ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğe sahip bir kamera ve hemen yanında Z kamerası bulunuyor.

LG G8 ThinQ resmen duyuruldu! LG G8 ThinQ'in fiyatı ve özellikleri belli oldu

Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisinden gücü alan G8 , 6 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip. Sahip olduğu IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı tamamen dayanıklı olarak karşımıza çıkan telefonda 3.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

LG G8 ThinQ resmen duyuruldu! LG G8 ThinQ'in fiyatı ve özellikleri belli oldu

Ekranın üst kısmında bulunan Z kamerası isimli özel bir sensör, karşısındaki herhangi bir nesnenin derinliğini hızlı ve başarılı bir şekilde hesaplıyor. Örneğin telefon, avuç içi damar haritanızı çıkararak bu haritayı kilit açmak için kullanabiliyor.

LG G8 ThinQ resmen duyuruldu! LG G8 ThinQ'in fiyatı ve özellikleri belli oldu

Arama reddetme, uygulamalar arası geçiş yapma, ekran görüntüsü alma ve ses açıp kapama gibi birçok işlemin ekrana dokunmadan yapılabildiğini açıklayan , ortamda hiçbir ışık bulunmasa da telefonun yüz taraması gerçekleştirebildiğini ifade etti.

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