LG G8 ThinQ resmen duyuruldu! LG G8 ThinQ'in fiyatı ve özellikleri belli oldu

Rakiplerine göre pek fazla arka kamera tercih etmeyen LG, telefonda 12 MP çözünürlüğüne sahip bir ana kamera ve 16 MP çözünürlüğüne sahip geniş açılı bir kamera kullanmış. Telefonun ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğe sahip bir kamera ve hemen yanında Z kamerası bulunuyor.