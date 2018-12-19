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tarih verdi! 'ün halkası yok olacak

Amerikan Havacılık ve Dairesi'nde () görev alan bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre, ikonik halkasını kaybediyor.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 11:52
NASA tarih verdi! Satürn'ün halkası yok olacak

tarafından yapılan çalışmaya göre, onu diğer gezegenlerden ayıran en ikonik özelliği olan halkasını kaybetmek ile karşı karşıya.

NASA tarih verdi! Satürn'ün halkası yok olacak

Yapılan açıklamaya göre, 100 milyon yıl içinde 'ü çevreleyen halka yok olacak.

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NASA tarih verdi! Satürn'ün halkası yok olacak

Söz konusu olayın yaşanmasının nedeni ise halkayı oluşturan toz ve buz parçalarının 'ün manyetik alanı nedeniyle gezegene doğru çekilmesi.

NASA tarih verdi! Satürn'ün halkası yok olacak

Cassini aracı ile hakkında pek çok tahmini değiştiren bilgiler edinmişti.

NASA tarih verdi! Satürn'ün halkası yok olacak

İşte 'nın Cassini aracının 'den gönderdiği inanılmaz görüntüler... (NTV)

NASA tarih verdi! Satürn'ün halkası yok olacak
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NASA tarih verdi! Satürn'ün halkası yok olacak
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