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"'a çıkılmadı" teorisine son noktayı koydu

50 yıldır hakkında onlarca teorisi üretilen 'a ayak basılması ile ilgili ilginç bir çalışmaya imza attı.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 10:00
Nvidia Ay'a çıkılmadı teorisine son noktayı koydu

Yaklaşık 4 yıl önce , Maxwell GPU teknolojisiyle 'a çıkış sürecini simüle etmiş ve bunun stüdyo ortamında çekilmesinin mümkün olmadığını ispatlamıştı.

Nvidia Ay'a çıkılmadı teorisine son noktayı koydu

O dönem bunu GeForce GTX 980 grafik kartıyla gösteren , bu kez de TX Real-Time R Tracing teknolojosiyle bir çalışma gerçekleştirdi ve aynı sonuca ulaştı.

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Nvidia Ay'a çıkılmadı teorisine son noktayı koydu

NASA KOMPLO TEORİLERİNE BÖYLE CEVAP VERMİŞTİ!

NASA, geçtiğimiz hafta neredeyse 50 senedir dillendirilen "ABD 'a ayak basmadı" teorisini susturacak bir paylaşımda bulunmuştu

Nvidia Ay'a çıkılmadı teorisine son noktayı koydu

NASA, 'a ayak basılan tarihi uçuş Apollo 11'e ait 10 binden fazla fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı.

Nvidia Ay'a çıkılmadı teorisine son noktayı koydu

16 Temmuz 1969'da 'a iniş yapan ilk uzay aracı Apollo 11'de astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins bulunuyordu.

Nvidia Ay'a çıkılmadı teorisine son noktayı koydu

Apollo 11'in 20 Temmuz'da 'ın yörüngesine girmesinin ardından astronot Neil Armstrong, Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

Nvidia Ay'a çıkılmadı teorisine son noktayı koydu

Apollo 11 misyonu komutanı Amstrong'u, yaklaşık 20 dakika sonra astronot Aldrin izledi ve böylelikle 'a ayak basan ikinci kişi oldu.

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