Nvidia "Ay'a çıkılmadı" teorisine son noktayı koydu

50 yıldır hakkında onlarca komplo teorisi üretilen Ay'a ayak basılması ile ilgili Nvidia ilginç bir çalışmaya imza attı. Yaklaşık 4 yıl önce Nvidia, Maxwell GPU teknolojisiyle Ay'a çıkış sürecini simüle etmiş ve bunun stüdyo ortamında çekilmesinin mümkün olmadığını ispatlamıştı. O dönem bunu GeForce GTX 980 grafik kartıyla gösteren Nvidia, bu kez de TX Real-Time Ray Tracing teknolojosiyle bir çalışma gerçekleştirdi ve aynı sonuca ulaştı. NASA KOMPLO TEORİLERİNE BÖYLE CEVAP VERMİŞTİ! NASA, geçtiğimiz hafta neredeyse 50 senedir dillendirilen 'ABD Ay'a ayak basmadı' komplo teorisini susturacak bir paylaşımda bulunmuştu NASA, Ay'a ayak basılan tarihi uçuş Apollo 11'e ait 10 binden fazla fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı. 16 Temmuz 1969'da Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı Apollo 11'de astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins bulunuyordu. Apollo 11'in 20 Temmuz'da Ay'ın yörüngesine girmesinin ardından astronot Neil Armstrong, Ay'a ayak basan ilk insan oldu. Apollo 11 misyonu komutanı Amstrong'u, yaklaşık 20 dakika sonra astronot Aldrin izledi ve böylelikle Ay'a ayak basan ikinci kişi oldu.