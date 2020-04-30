Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oppo Find X2 Türkiye’de tanıtıldı! OPPO Find X2 Türkiye fiyatı ne kadar, hangi ülkede üretiliyor, özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

’de tanıtıldı! , hangi ülkede üretiliyor, özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

markasının yeni Amiral gemisi Find X2'nin tanıtımı online olarak yapıldı. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Find X2 modelinin özelliklerine ilişkin bilgiler sundu. Öte yandan Türkiye tanıtımı gerçekleşen akıllı telefona ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler Türkiye fiyatı ne kadar, ne malı, özellikleri neler? Şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Yeni akıllı telefona ilişkin tüm detayları içeriğimizde bulabileceksiniz. İşte merak edilen , özellikleri neler sorularının tüm yanıtları.

AA Teknoloji
Giriş Tarihi: 30.04.2020 06:15 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 06:15
Oppo Find X2 Türkiye’de tanıtıldı! OPPO Find X2 Türkiye fiyatı ne kadar, hangi ülkede üretiliyor, özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

Elektronik üreticisi yeni amiral gemisi Find X2 model akıllı telefonu online bir lansman toplantısıyla 'de tanıttı. Lansmanda OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou tarafından yeni ürünün özellikleriyle ilgili detaylar aktarıldı. Bu gelişme sonrasında telefonla ilgilenenler arama motorlarında Türkiye fiyatı ne kadar, ne malı, özellikleri neler? Sorularıyla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. Türkiye fiyatı ne kadar, ne malı, özellikleri neler öğrenmek isteyenler tüm detayları içeriğimizde bulabilirler.

OPPO FİND X2 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR, NE MALI, ÖZELLİKLERİ NELER?

İşte tüm detaylar…

Oppo Find X2 Türkiye’de tanıtıldı! OPPO Find X2 Türkiye fiyatı ne kadar, hangi ülkede üretiliyor, özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

, yeni ürünü Find X2'nin lansmanını online olarak gerçekleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oppo Find X2 Türkiye’de tanıtıldı! OPPO Find X2 Türkiye fiyatı ne kadar, hangi ülkede üretiliyor, özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

Çin menşeli elektronik üreticisi 'dan yapılan açıklamaya göre, Find X2'nin online lansman etkinliğinde ürünün özellikleri ve fiyatına ilişkin merak edilenler yanıt buldu...

Oppo Find X2 Türkiye’de tanıtıldı! OPPO Find X2 Türkiye fiyatı ne kadar, hangi ülkede üretiliyor, özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdürü Weijian Zhou, "Find X2'de Snapdragon işlemcisi olan 865'i kullanıyoruz." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

Oppo Find X2 Türkiye’de tanıtıldı! OPPO Find X2 Türkiye fiyatı ne kadar, hangi ülkede üretiliyor, özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

"Ürünümüz Sony'nin IMX708 sensörüyle birlikte üçlü kamera sistemi ile geliyor."

Oppo Find X2 Türkiye’de tanıtıldı! OPPO Find X2 Türkiye fiyatı ne kadar, hangi ülkede üretiliyor, özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile telefon 38 dakikada telefonu tamamen şarj edilebiliyor.

Oppo Find X2 Türkiye’de tanıtıldı! OPPO Find X2 Türkiye fiyatı ne kadar, hangi ülkede üretiliyor, özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

Üründe QHD+ çözünürlükte 120 Hertz ekran yenileme hızına sahip Ultra Görüş Ekranı da bulunmakta.

SON DAKİKA