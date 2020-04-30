Oppo Find X2 Türkiye’de tanıtıldı! OPPO Find X2 Türkiye fiyatı ne kadar, hangi ülkede üretiliyor, özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

OPPO markasının yeni Amiral gemisi Find X2'nin Türkiye tanıtımı online olarak yapıldı. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Find X2 modelinin özelliklerine ilişkin bilgiler sundu. Öte yandan Türkiye tanıtımı gerçekleşen akıllı telefona ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler OPPO Find X2 Türkiye fiyatı ne kadar, ne malı, özellikleri neler? Şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Yeni akıllı telefona ilişkin tüm detayları içeriğimizde bulabileceksiniz. İşte merak edilen OPPO Find X2 Türkiye fiyatı ne kadar, özellikleri neler sorularının tüm yanıtları.