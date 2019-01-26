WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor! 3 platformun birleşmesi ne anlama geliyor?

Facebook geçtiğimiz yıllarda WhatsApp ve Instagram'ı bünyesine katmıştı. Böylece üç platform aynı çatı altında hizmete devam ediyordu. Ancak dün akşam milyonlarca kullanıcıyı şok edici bir gelişme yaşandı. İleri sürülenlere göre Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp, Instagram ve Facebook'u birleştirmeyi planlıyor. Üç platformun birleşmesiyle ilgili hazırlıkların da başladığına dair bir takım rivayetler var. Sosyal medyada ise konuyla alakalı tartışmalar başladı. Peki bu birleşme olayı tam olarak nedir? Kullanıcıları nasıl etkileyecek? Kullanımda neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...