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  • WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor! 3 platformun birleşmesi ne anlama geliyor?

, ve birleşiyor! 3 platformun birleşmesi ne anlama geliyor?

geçtiğimiz yıllarda ve 'ı bünyesine katmıştı. Böylece üç platform aynı çatı altında hizmete devam ediyordu. Ancak dün akşam milyonlarca kullanıcıyı şok edici bir gelişme yaşandı. İleri sürülenlere göre Facebook kurucusu ve CEO'su , , ve Facebook'u birleştirmeyi planlıyor. Üç platformun birleşmesiyle ilgili hazırlıkların da başladığına dair bir takım rivayetler var. Sosyal medyada ise konuyla alakalı tartışmalar başladı. Peki bu birleşme olayı tam olarak nedir? Kullanıcıları nasıl etkileyecek? Kullanımda neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 26.01.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 12:23
WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor! 3 platformun birleşmesi ne anlama geliyor?

, ve kullananları fazlasıyla 'kızdıracak' bir gelişme oldu. Kötü haber dün akşam saatlerinde geldi.

WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor! 3 platformun birleşmesi ne anlama geliyor?

'dan size biri yazdığında artık 'ta göreceksiniz; ya da 'tan size mesaj yollayanın mesajı 'a düşecek!

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WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor! 3 platformun birleşmesi ne anlama geliyor?

ve sahip olduğu diğer uygulamalardaki değişiklikler ile kullanıcıları bir türlü memnun edemeyen , büyük bir hamle için hazırlık yapıyor.

WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor! 3 platformun birleşmesi ne anlama geliyor?

Şirket çalışanlarından öğrenilen detaylara göre ; , Messenger, ve 'ı birleştirmeyi ve mesajlaşma sistemlerinin daha iyi çalışması için geliştirmeler yapmayı planlıyor.

WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor! 3 platformun birleşmesi ne anlama geliyor?

Bunlara ek olarak bu üç mesajlaşma servisi içeren uygulamanın uçtan uca şifreleme sistemiyle korunacağı biliniyor.

WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor! 3 platformun birleşmesi ne anlama geliyor?

Bu proje, daha sistematik ve kararlı çalışan bir mesajlaşma sistemi sunmakla birlikte, kullanan bir kullanıcının, kullanan ancak kullanmayan bir kullanıcıya en güvenli şekilde mesaj göndermesine imkan verecek.

WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor! 3 platformun birleşmesi ne anlama geliyor?

Yapılacak bu radikal değişikliği duyanlar bugünden tepkilerini sosyal medyada paylaşmaya başladı bile!

Durun, daha bitmedi!

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