WhatsApp tarihinde bir ilk yaşanıyor!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir ilke imza attı. Sosyal medyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bu defa platforma entegre ettiği bir özelliği ile değil attığı bir adım ile gündemde. Zira 2012 yılında rekor ücret karşılığında Facebook tarafından satın alınan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir ilke imza attı. Hindistan'da yalan haberlerle mücadele konusunda ciddi eleştirilere maruz kalan WhatsApp, tarihinde ilk kez televizyona reklam vererek halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Tarihinde ilk defa televizyon reklamı veren WhatsApp platforma da ilk defa reklam özelliğini getirmeye hazırlanıyor. WhatsApp piyasaya ilk çıktığı zamanlarda ücretli bir şekilde kullanıcılara sunuluyordu. Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'in, tamamen ücretsiz kalacağı açıklanmıştı. Bu sözü tutmak ve gelir elde etmek için sosyal medya devi kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyecek bir karar aldı. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok da uzak olmayan bir tarihte yayınlayacağı güncelleme ile kullanıcılara reklam göstermeye başlayacak.