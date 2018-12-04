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tarihinde bir ilk yaşanıyor!

Sosyal medya devi 'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bir ilke imza attı.

Giriş Tarihi: 04.12.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 11:51
WhatsApp tarihinde bir ilk yaşanıyor!

Sosyal medyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan bu defa platforma entegre ettiği bir özelliği ile değil attığı bir adım ile gündemde.

WhatsApp tarihinde bir ilk yaşanıyor!

Zira 2012 yılında rekor ücret karşılığında tarafından satın alınan popüler mesajlaşma uygulaması bir ilke imza attı.

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WhatsApp tarihinde bir ilk yaşanıyor!

Hindistan'da yalan haberlerle mücadele konusunda ciddi eleştirilere maruz kalan , tarihinde ilk kez televizyona reklam vererek halkı bilinçlendirmeye çalışıyor.

WhatsApp tarihinde bir ilk yaşanıyor!

Tarihinde ilk defa televizyon reklamı veren platforma da ilk defa reklam özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp tarihinde bir ilk yaşanıyor!

piyasaya ilk çıktığı zamanlarda ücretli bir şekilde kullanıcılara sunuluyordu. tarafından satın alınan WhatsApp'in, tamamen ücretsiz kalacağı açıklanmıştı.

WhatsApp tarihinde bir ilk yaşanıyor!

Bu sözü tutmak ve gelir elde etmek için sosyal medya devi kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyecek bir karar aldı.

WhatsApp tarihinde bir ilk yaşanıyor!

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması , çok da uzak olmayan bir tarihte yayınlayacağı güncelleme ile kullanıcılara reklam göstermeye başlayacak.

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