WhatsApp'ta mesajlar silinirse nasıl geri getirilir? Android ve iPhone için WhatsApp ipuçları...

Son olarak WhatsApp'ın Android sürümüne resim içinde resim özelliği eklendi. Böylece Android telefon kullanıcıları, bu mod içinde YouTube ve Instagram videolarını izleyebiliyor. Kullanım açısından büyük rahatlık sağlıyor. Tabii ki WhatsApp geliştirici ekibi çalışmalarına son hızla devam ediyor. Bununla birlikte popüler mesajlaşma uygulamasının bilinmeyen bazı gizli saklı özellikleri de var. Bunlardan biri de silinen mesajlarla alakalı. Eğer mesajlarınızı silerseniz, geri getirebilmeniz mümkün. İşte işinize çok yarayacak ipuçları...
Giriş Tarihi: 21.12.2018 13:48 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 15:32