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  • WhatsApp'ta mesajlar silinirse nasıl geri getirilir? Android ve iPhone için WhatsApp ipuçları...

'ta mesajlar silinirse nasıl geri getirilir? ve için WhatsApp ipuçları...

Son olarak 'ın sürümüne resim içinde resim özelliği eklendi. Böylece Android telefon kullanıcıları, bu mod içinde YouTube ve videolarını izleyebiliyor. Kullanım açısından büyük rahatlık sağlıyor. Tabii ki WhatsApp geliştirici ekibi çalışmalarına son hızla devam ediyor. Bununla birlikte popüler mesajlaşma uygulamasının bilinmeyen bazı gizli saklı özellikleri de var. Bunlardan biri de silinen mesajlarla alakalı. Eğer mesajlarınızı silerseniz, geri getirebilmeniz mümkün. İşte işinize çok yarayacak ipuçları...

Giriş Tarihi: 21.12.2018 13:48 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 15:32
WhatsApp'ta mesajlar silinirse nasıl geri getirilir? Android ve iPhone için WhatsApp ipuçları...

Kimse bilmese de 'ta silindiği için üzüldüğünüz mesajları geri getirmek için oldukça basit bir yol varmış. İşte WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirmek isteyenler için bazı tüyolar...

WhatsApp'ta mesajlar silinirse nasıl geri getirilir? Android ve iPhone için WhatsApp ipuçları...

sohbet geçmişini sildiyseniz geri getirebilmek için yedekleme yapmış olmanız gerekir. Andorid ve telefonlarda farklı geri getirme yöntemleri kullanılabilir.

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WhatsApp'ta mesajlar silinirse nasıl geri getirilir? Android ve iPhone için WhatsApp ipuçları...

Ancak sohbet geçmişinizi kendi sunucularında saklamadığı için WhatsApp'a başvurmanız mümkün değil. Peki hangi cihazda nasıl WhatsApp silinmiş mesajları geri getirilir?

WhatsApp'ta mesajlar silinirse nasıl geri getirilir? Android ve iPhone için WhatsApp ipuçları...

Ücretsiz mesajlaşma uygulaması kullanıcılarına sohbet yedeği tutma özelliği sunuyor. Bu sayede WhatsApp konuşmalarını silenler bu yedeği kullanarak geri döndürebiliyor.

WhatsApp'ta mesajlar silinirse nasıl geri getirilir? Android ve iPhone için WhatsApp ipuçları...

Peki 'ta silinmiş mesajlar nasıl getirilir? WhatsApp'ta yedekleme nasıl yapılır?

WhatsApp'ta mesajlar silinirse nasıl geri getirilir? Android ve iPhone için WhatsApp ipuçları...

WHATSAPP'TA SİLİNMİŞ MESAJLAR NASIL GETİRİLİR?

'ta silinen mesajları geri getirmek için sohbet yedeğini kullanmak en pratik yol olur. 'lar da iCloud yedekleme de kullanılabilir.

WhatsApp'ta mesajlar silinirse nasıl geri getirilir? Android ve iPhone için WhatsApp ipuçları...

Yedekleme yaptıysanız telefonunuzdan uygulamayı kaldırıp yeniden yüklediğinizde mesaj yedeği bulunuyor ve otomatik olarak "Geri Yükle" seçeneği sayesinde bu işlem gerçekleştirilebiliyor.

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