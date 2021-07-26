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Haberler Galeri Windows 11'den önce sahteleri ortaya çıktı! Aman dikkat bilgisayarınıza virüs bulaşabilir!
Giriş Tarihi: 26.07.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 15:54

Windows 11'den önce sahteleri ortaya çıktı! Aman dikkat bilgisayarınıza virüs bulaşabilir!

Microsoft geçtiğimiz haziran ayında Windows 11'i resmen duyurdu. Tasarımı ve yenilikleriyle dikkat çeken Windows 11 henüz çıkmadı, ancak bu durum siber suçlulara engel olmadı. Bilgisayar korsanları sahte Windows 11 kurulum dosyaları ile kullanıcıları kandırmaya ve virüs bulaştırmaya çalışıyor. Son yayınlanan güvenlik raporuna göre sahte kurulum dosyalarının sayısında da artış yaşandı.

Windows 11'den önce sahteleri ortaya çıktı! Aman dikkat bilgisayarınıza virüs bulaşabilir!

Yeni paylaşılan bir güvenlik raporuna göre hackerlar bu sefer de sahte Windows 11 yükleme dosyaları ile insanları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Kurbanların Windows 11'i Microsoft Insider'a kayıt yapmadan ve tester olmaya gerek kalmadan yükleyebileceklerinin garantisini veriyorlar.

Windows 11'den önce sahteleri ortaya çıktı! Aman dikkat bilgisayarınıza virüs bulaşabilir!

Uzmanlar sahte Windows 11 kurulum dosyalarının, boyut ve yapı açısından gerçek bir Windows yükleyicisi gibi göründüğünü belirtti.

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Windows 11'den önce sahteleri ortaya çıktı! Aman dikkat bilgisayarınıza virüs bulaşabilir!

Sahte Windows 11 kurulum dosyası çalıştırıldığı zaman, standart bir Window yükleme dosyası gibi çalışıyor. Fakat asıl amaç arka planda zararlı yazılımların yüklenmesi yatıyor. Uzmanlar hackerların bu şekilde sisteme erişip, değerli bilgileri ele geçirmek veya sistemi kilitleyip fidye istemek gibi eylemler gerçekleştirebileceğini belirtiyor.

Windows 11'den önce sahteleri ortaya çıktı! Aman dikkat bilgisayarınıza virüs bulaşabilir!

Microsoft, Windows 11'in 2021 tatil döneminde çıkacağını açıkladı. Fakat kesin bir tarih vermedi. Bununla birlikte bazı kaynaklar Windows 11'in 2022'nin başlarında çıkacağını ileri sürüyor.

Windows 11'den önce sahteleri ortaya çıktı! Aman dikkat bilgisayarınıza virüs bulaşabilir!
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