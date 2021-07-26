Windows 11'den önce sahteleri ortaya çıktı! Aman dikkat bilgisayarınıza virüs bulaşabilir!

Yeni paylaşılan bir güvenlik raporuna göre hackerlar bu sefer de sahte Windows 11 yükleme dosyaları ile insanları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Kurbanların Windows 11'i Microsoft Insider'a kayıt yapmadan ve tester olmaya gerek kalmadan yükleyebileceklerinin garantisini veriyorlar.