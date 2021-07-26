Giriş Tarihi: 26.07.2021 15:54Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 15:54
Windows 11'den önce sahteleri ortaya çıktı! Aman dikkat bilgisayarınıza virüs bulaşabilir!
Microsoft geçtiğimiz haziran ayında Windows 11'i resmen duyurdu. Tasarımı ve yenilikleriyle dikkat çeken Windows 11 henüz çıkmadı, ancak bu durum siber suçlulara engel olmadı. Bilgisayar korsanları sahte Windows 11 kurulum dosyaları ile kullanıcıları kandırmaya ve virüs bulaştırmaya çalışıyor. Son yayınlanan güvenlik raporuna göre sahte kurulum dosyalarının sayısında da artış yaşandı.