Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Xiaomi Mi Mix Alpha resmen tanıtıldı! İşte Mi Mix Alpha'nın fiyatı ve özellikleri

Alpha resmen tanıtıldı! İşte 'nın fiyatı ve özellikleri

Çinli üretici Xiaomi'nin uzun zamandır dedikoduların hedefinde olan 'yı tanıttı. Ekranın bütün cihazı sardığı Mi Mix Alpha modeli hakkında şimdiye kadar birçok kez raporlar yayınlanmış ve ilginç iddialar ileri sürülmüştü. Artık telefon resmi olarak ortaya çıktı. Peki Alpha'nın özellikleri nedir? Fiyatı nedir? İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 15:40
Xiaomi Mi Mix Alpha resmen tanıtıldı! İşte Mi Mix Alpha'nın fiyatı ve özellikleri

Çinli firma Xiaomi, akıllı telefon sektöründe bugüne kadarki belki de en özgün tasarıma sahip telefonunu tanıttı. Ekran panelinin cihazın etrafını dolaşıp arka kameranın altında buluştuğu , kullanım açısından tasarım avantajını çok iyi düzeyde kullanıyor.

Xiaomi Mi Mix Alpha resmen tanıtıldı! İşte Mi Mix Alpha'nın fiyatı ve özellikleri

Cihazın arkasına uzanan ekran bölümünde ayrı, kenar bölümlerinde ayrı ayrı uygulamalar ve görevleri gerçekleştirmek mümkün oluyor. Ayrıca ses ya da ekran kiliti için kullanılan bütün fiziksel tuşlar, ile yerini dokunuşlara bırakıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Xiaomi Mi Mix Alpha resmen tanıtıldı! İşte Mi Mix Alpha'nın fiyatı ve özellikleri

Ekranın altında yer alan çerçevenin kalınlı ise sadece 2,15 mm. Bu da neredeyse ekran gövde oranını %100'e yaklaştırıyor. Ayrıca cihazda bir ön kamera yok, zira arkasını çevirip ekranda kendinizi görmeniz mümkün oluyor. Dolayısıyla tüm çekimleriniz tek bir kamera modülüne emanet ediliyor.

Xiaomi Mi Mix Alpha resmen tanıtıldı! İşte Mi Mix Alpha'nın fiyatı ve özellikleri

Ekran konusunda sınırları aşan firma, için 108 MP'lik kamera donanımı kullandı. Cihazın fotoğraf becerilerine dair daha önce sızıntılar yapılmış, çözünürlük konusunda vadedecekleri heyecan uyandırmıştı.

Xiaomi Mi Mix Alpha resmen tanıtıldı! İşte Mi Mix Alpha'nın fiyatı ve özellikleri

108 MP'lik bu sensör, Samsung tarafından üretilen ISOCELL Bright serisinin HMX modeli. Yani son dönemde kamera ve sensör alanında yapılan tüm geliştirmelere sahip. Bu kamera ile çekilen bir fotoğrafın çözünürlüğü 12.032 x 9.024 piksel, boyutu ise yaklaşık 40 MB oluyor.

Bu arada 108 MP'lik kamera arkada yalnız değil. Kendisine farklı görevler için eşlik eden 16 MP'lik bir geniş açılı kamera , 12 MP'lik bir de telefoto kamera bulunuyor. Böylece 3'lü ve son derece yüksek çözünürlüklü bir kamera donanımıyla karşılaşıyoruz.

Xiaomi Mi Mix Alpha resmen tanıtıldı! İşte Mi Mix Alpha'nın fiyatı ve özellikleri

Xiaomi, herhalde ekrandan yer bulamamış olacak ki sadece 4.050 mAh gücünde batarya sunuyor. Böylesine büyük bir ekranda, böylesine yüksek çözünürlüklü bir kamera ile bu batarya günde minimum 2 kez telefonu şarj edeceğiniz anlamına geliyor. Ancak hemen üzülmeyin, zira telefonun kablolu ya da kablosuz şarj hızları gözleri kamaştırıyor.

Kablolu şarj için 45 watt destek sunan Alpha, kablosuz tarafta 30 watt gücünde hızlı şarja sahip. Ayrıca tersine şarj özelliğine sahip tüm cihazlar ile 10 waat gücünde enerji aktarımı yapmak mümkün. Açıkçası telefon bir kablosuz şarj pedinde yaşayacak gibi görünüyor.

Xiaomi Mi Mix Alpha resmen tanıtıldı! İşte Mi Mix Alpha'nın fiyatı ve özellikleri

Qualcomm'un son harikası Snapdragon 855+ ile gelen , bu sayede 5G desteğine de sahip oluyor. 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar hafıza desteği sunan cihaz, performans konusunda sektörün son trendlerine ayak uyduruyor.

Xiaomi Mi Mix Alpha teknik özellikler:

Ekran: Super AMOLED Full HD+ sarmal ekran, %180 ekran gövde oranı
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855+
RAM: 12 GB
Depolama: 512 GB
Arka Kamera: 108 MP ana kamera, 16 MP geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera
Ön Kamera: Arka kameralar selfie kamerası görevini görüyor
Batarya: 4050 mAh, 40 watt kablolu, 30 watt kablosuz şarj
Bağlantı: Bluetooh 5.1, USB Type-C, 4G LTE ve 5G, çift SIM kart, Wi-Fi 6
Güvenlik: Ekrana gömülü parmak izi sensörü, yüz tanıma
İşletim Sistemi: Android 10 ve MIUI 11

BİZE ULAŞIN