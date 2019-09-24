Xiaomi Mi Mix Alpha resmen tanıtıldı! İşte Mi Mix Alpha'nın fiyatı ve özellikleri

108 MP'lik bu sensör, Samsung tarafından üretilen ISOCELL Bright serisinin HMX modeli. Yani son dönemde kamera ve sensör alanında yapılan tüm geliştirmelere sahip. Bu kamera ile çekilen bir fotoğrafın çözünürlüğü 12.032 x 9.024 piksel, boyutu ise yaklaşık 40 MB oluyor.

Bu arada 108 MP'lik kamera arkada yalnız değil. Kendisine farklı görevler için eşlik eden 16 MP'lik bir geniş açılı kamera , 12 MP'lik bir de telefoto kamera bulunuyor. Böylece 3'lü ve son derece yüksek çözünürlüklü bir kamera donanımıyla karşılaşıyoruz.