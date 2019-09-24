Xiaomi Mi Mix Alpha resmen tanıtıldı! İşte Mi Mix Alpha'nın fiyatı ve özellikleri

Qualcomm'un son harikası Snapdragon 855+ ile gelen Mi Mix Alpha, bu sayede 5G desteğine de sahip oluyor. 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar hafıza desteği sunan cihaz, performans konusunda sektörün son trendlerine ayak uyduruyor.
Xiaomi Mi Mix Alpha teknik özellikler:
Ekran: Super AMOLED Full HD+ sarmal ekran, %180 ekran gövde oranı
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855+
RAM: 12 GB
Depolama: 512 GB
Arka Kamera: 108 MP ana kamera, 16 MP geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera
Ön Kamera: Arka kameralar selfie kamerası görevini görüyor
Batarya: 4050 mAh, 40 watt kablolu, 30 watt kablosuz şarj
Bağlantı: Bluetooh 5.1, USB Type-C, 4G LTE ve 5G, çift SIM kart, Wi-Fi 6
Güvenlik: Ekrana gömülü parmak izi sensörü, yüz tanıma
İşletim Sistemi: Android 10 ve MIUI 11