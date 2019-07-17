Yaşlandırma uygulaması Faceapp'ın tehlikeli yüzü!

ALDIĞI İZİNLER KRİTİK

Buraya kadar işin eğlence boyutunu anlattık. Ancak kullanıcıların bu tip ücretsiz olan servislerde unutmaması gereken bir söz var. O da, "Aldığınız hizmet karşısında bir ücret ödemiyorsanız, ürün aslında sizsiniz." Google, nasıl sizi arama motoruyla dünyanın bilgisine ücretsiz ulaştırıp, sizi reklam ürünü olarak kullanıyorsa FaceApp de bunun küçük boyutlusunu gerçekleştiriyor.