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Yaşlandırma uygulaması 'ın tehlikeli yüzü!

Bugünlerde büyük bir çılgınlık sosyal medyayı kasıp kavuruyor. İnsanların yükledikleri yüz fotoğraflarını gençleştirme ya da yaşlandırma gibi tekniklerle yıllar öncesi ile sonrasına götüren program bir çılgınlığa dönüştü. Son 2-3 günde '' adında bir fenomen uygulama doğdu. Herkesin hesabında yaşlanmış fotoğraflarını paylaşmasının sebebi FaceApp uygulaması. Bu işin eğlence boyutu. Madalyonun arkasındaysa kullanıcı verilerinin toplanması, üçüncü taraflarla paylaşılması ve reklam amaçlı kullanılması var.

Giriş Tarihi: 17.07.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 11:39
Yaşlandırma uygulaması Faceapp'ın tehlikeli yüzü!

Son birkaç günden beri sosyal medyanın yeni bir fenomen uygulaması var. Rus 'Wireless Lab' tarafından 2017'de yayınlanan ''ten bahsediyoruz.

Yaşlandırma uygulaması Faceapp'ın tehlikeli yüzü!

En bilinen özelliğiyle 'yaşlandırma uygulaması' da diyebiliriz. Akıllı telefonlara indirilen bu uygulama, görüntü işleme teknolojisiyle çalışıyor.

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Yaşlandırma uygulaması Faceapp'ın tehlikeli yüzü!

Fotoğrafınızı çekiyorsunuz veya galeriden yüklüyorsunuz. Sonra birkaç dokunuşla filtreden geçiriyorsunuz. İşte bu kadar. Birkaç dokunuşla kendinizi 70'li yaşlarda buluyorsunuz. Yaşlanmanın yanı sıra ücretsiz olarak gençleşmek, saç şeklinizi değiştirmek ve gözlük takmak gibi filtreler kullanılabiliyor.

Yaşlandırma uygulaması Faceapp'ın tehlikeli yüzü!

Yani para ödemeden eğleniyorsunuz. İşte bu yüzden , özellikle son 2-3 günden beri viral bir şekilde patladı. Ünlü ünsüz herkes bu uygulamayla yaptığı yaşlı fotoğraflarını paylaşıyor. Mesela, şu anda Instagram'ı açın ve hikâyelere (stories) bölümüne bakın. Mutlaka birkaç fotoğraf denk gelecektir.

Yaşlandırma uygulaması Faceapp'ın tehlikeli yüzü!

ALDIĞI İZİNLER KRİTİK

Buraya kadar işin eğlence boyutunu anlattık. Ancak kullanıcıların bu tip ücretsiz olan servislerde unutmaması gereken bir söz var. O da, "Aldığınız hizmet karşısında bir ücret ödemiyorsanız, ürün aslında sizsiniz." Google, nasıl sizi arama motoruyla dünyanın bilgisine ücretsiz ulaştırıp, sizi reklam ürünü olarak kullanıyorsa de bunun küçük boyutlusunu gerçekleştiriyor.

Yaşlandırma uygulaması Faceapp'ın tehlikeli yüzü!

Yani sizin bilgilerinizi alıyor ve bu verilerinizi üçüncü taraflarla ve reklam verenlerle paylaşıyor. Uygulamayı indirdikten sonra sizden bazı izinler alınıyor. Bu izinler arasında yok yok.

Yaşlandırma uygulaması Faceapp'ın tehlikeli yüzü!

Kamera, çekilen fotoğraflar, videolar, cihaz içeriğini görüntüleme... Bunlar yalnızca bazıları. Uygulama mağazalarına girerek 'in istediği izinleri görebilirsiniz.

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