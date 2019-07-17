Yaşlandırma uygulaması Faceapp'ın tehlikeli yüzü!

Bugünlerde büyük bir çılgınlık sosyal medyayı kasıp kavuruyor. İnsanların yükledikleri yüz fotoğraflarını gençleştirme ya da yaşlandırma gibi tekniklerle yıllar öncesi ile sonrasına götüren program bir çılgınlığa dönüştü. Son 2-3 günde 'FaceApp' adında bir fenomen uygulama doğdu. Herkesin sosyal medya hesabında yaşlanmış fotoğraflarını paylaşmasının sebebi FaceApp uygulaması. Bu işin eğlence boyutu. Madalyonun arkasındaysa kullanıcı verilerinin toplanması, üçüncü taraflarla paylaşılması ve reklam amaçlı kullanılması var.