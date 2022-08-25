Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberleri: Zorlu maçın ardından flaş sözler! 'Abdullah Avcı'ya tek sorum var...'
Giriş Tarihi: 25.08.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 10:31

Son dakika Trabzonspor haberleri: Zorlu maçın ardından flaş sözler! 'Abdullah Avcı'ya tek sorum var...'

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Kopenhag'ı ağırladı. İlk maçta şanssız bir yenilgi alan ve sahadan 2-1'lik skorla ayrılan bordo-mavililer, rövanşta da istediğini alamadı ve rakibiyle 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek olan bordo-mavililerle ilgili maçın ardından flaş ifadeler kullanıldı. İşte o değerlendirmeler...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Zorlu maçın ardından flaş sözler! ’Abdullah Avcı’ya tek sorum var...’

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Kopenhag'ı ağırladı. İlk maçta şanssız bir yenilgi alan ve sahadan 2-1'lik skorla ayrılan bordo-mavililer, rövanşta da istediğini alamadı ve rakibiyle 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek olan bordo-mavililerle ilgili maçın ardından flaş ifadeler kullanıldı. İşte o değerlendirmeler...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Zorlu maçın ardından flaş sözler! ’Abdullah Avcı’ya tek sorum var...’

Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Trabzonspor, sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer, ikinci maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi macerasına nokta koydu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Trabzonspor haberleri: Zorlu maçın ardından flaş sözler! ’Abdullah Avcı’ya tek sorum var...’

Trabzonspor, Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Zorlu maçın ardından flaş sözler! ’Abdullah Avcı’ya tek sorum var...’

Zorlu mücadelenin ardından SABAH Spor yazarları, bordo-mavili takımın performansını değerlendirdi.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Zorlu maçın ardından flaş sözler! ’Abdullah Avcı’ya tek sorum var...’

Yazarların görüşleri şu şekilde;

SON DAKİKA