Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Kopenhag'ı ağırladı. İlk maçta şanssız bir yenilgi alan ve sahadan 2-1'lik skorla ayrılan bordo-mavililer, rövanşta da istediğini alamadı ve rakibiyle 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek olan bordo-mavililerle ilgili maçın ardından flaş ifadeler kullanıldı. İşte o değerlendirmeler...