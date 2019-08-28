Portekizin masal gibi başkenti Lizbon!

Portekiz'in başkenti Lizbon, kültürel ve tarihi birikimiyle hiç kuşkusuz Avrupa'nın en özel destinasyonlarından bir tanesi. Bulunduğu coğrafyanın etkisiyle özellikle Ortaçağ''a birçok medeniyetin üzerinde hak iddia etmesine ek olarak 15. ve 16. yüzyıllardaki denizcilik faaliyetleri, 7 tepe üzerine kurulu kentin bu birikime sahip olmasının ana etkenlerini oluşturuyor.İşte Lizbon için gezilecek yerler listesi...