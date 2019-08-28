Portekizin masal gibi başkenti Lizbon!

SANTA JUSTA ASANSÖRÜ
Mimar Raoul Mesnier du Ponsard'ın tasarımına bağlı kalınarak 1900-1902 yılları arasında inşa edilen 45 metre yüksekliğindeki asansör, ilk açıldığında yerel halkın yoğun ilgisine maruz kalmış. Günümüzde ise tarihi araç, gezginlere kısa sürede iki yerleşim bölgesi arasında geçiş yapma olanağının dışında seyir terası aracılığıyla Baixa'nın gösterişli manzarasının tadını çıkarma imkânı sunuyor.
Tasarımında tercih edilen stil nedeniyle Eyfel Kulesi ile büyük benzerlikler gösteren asansör, hizmet vermeye başladığı ilk yıllarda buhar gücüyle çalışıyormuş. Ancak 1907 yılında orijinal sistem, yerini elektrikle çalışan daha güçlü bir motora bırakmış. Asansörde yukarıya doğru aynı anda 20 kişi yolculuk yapabiliyor. Aşağıya inerken ise yalnızca 15 kişinin binmesine izin veriliyor.