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Portekizin masal gibi başkenti !

'in başkenti , kültürel ve tarihi birikimiyle hiç kuşkusuz Avrupa'nın en özel destinasyonlarından bir tanesi. Bulunduğu coğrafyanın etkisiyle özellikle Ortaçağ''a birçok medeniyetin üzerinde hak iddia etmesine ek olarak 15. ve 16. yüzyıllardaki denizcilik faaliyetleri, 7 tepe üzerine kurulu kentin bu birikime sahip olmasının ana etkenlerini oluşturuyor.İşte Lizbon için listesi...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 11:45
Portekizin masal gibi başkenti Lizbon!

'in başkenti , kültürel ve tarihi birikimiyle hiç kuşkusuz Avrupa'nın en özel destinasyonlarından bir tanesi. Bulunduğu coğrafyanın etkisiyle özellikle Ortaçağ''a birçok medeniyetin üzerinde hak iddia etmesine ek olarak 15. ve 16. yüzyıllardaki denizcilik faaliyetleri, 7 tepe üzerine kurulu kentin bu birikime sahip olmasının ana etkenlerini oluşturuyor.İşte Lizbon için listesi...

Portekizin masal gibi başkenti Lizbon!

BELÉM KULESİ

Aziz Vincent Kulesi adıyla da tanınan yapı, savunma sisteminin bir parçası olarak Tagus Nehri'nin kuzey kıyısına 1514-1520 yılları arasında inşa edilmiş. I. Manuel döneminin mimari harikası olarak anılan kule, 30 metre yüksekliğe ve 4 kata sahip. İnşasında kireç taşı kullanılan yapının hemen yanında askerlerin konuşlanması için kullanılan bir tabya bulunuyor.

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Portekizin masal gibi başkenti Lizbon!

SÃO JORGE KALESİ

M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren askeri yapılara ev sahipliği yapmaya başlayan bir tepe üzerinde yükselen São Jorge Kalesi, 11. yüzyılın ortalarında Morolar tarafından inşa edilmiş.

Moro mimarisine dair önemli detayları bünyesinde barındıran kale, altın çağını ise 1147'de Afonso Henriques'in Kuzey Avrupa'dan gelen şövalyelerin desteği ile kenti ele geçirmesinden sonra yaşamaya başlamış. 1255'te krallığın başkenti haline geldiğinde, III. Alfonso yönetim merkezi olarak kaleyi seçmiş.

Portekizin masal gibi başkenti Lizbon!

JERÓNİMOS MANASTIRI

Belém Kulesi'ne yakın konumdaki Jerónimos Manastırı, eski bir kilisenin yerine I. Manuel'in emri doğrultusunda 1501-1601 yılları arasında inşa edilmiş.

Uzun süren yapım süreci için gerekli bütçe, denizcilik faaliyetleri sonucunda Afrika ve Orta Doğu'dan elde edilen ticari kazançla oluşturulmuş. Uzunca bir süre denizcilere yardım eden keşişlere ev sahipliği yapan manastır, tıpkı kule gibi geç Gotik mimarinin 'de benimsenmiş hali olan Manueline stilinde tasarlanmış.

Portekizin masal gibi başkenti Lizbon!

ALFAMA BÖLGESİ

'un en eski mahallelerinden Alfama Bölgesi'nin geçmişi 12. yüzyıla kadar uzanıyor. Kentte ağır hasara yol açan 1755'teki deprem felaketinden fazla etkilenmediği için tarihi dokusunu günümüze hiç bozulmadan taşımayı başaran yerleşim bölgesi, São Jorge Kalesi ile Tagus Nehri arasında uzanıyor. Yamaca kurulu mahalle adını, dilimizdeki karşılığı "hamam" olan Arapça "Al-hamma" kelimesinden alıyor.

Portekizin masal gibi başkenti Lizbon!

SANTA JUSTA ASANSÖRÜ

Mimar Raoul Mesnier du Ponsard'ın tasarımına bağlı kalınarak 1900-1902 yılları arasında inşa edilen 45 metre yüksekliğindeki asansör, ilk açıldığında yerel halkın yoğun ilgisine maruz kalmış. Günümüzde ise tarihi araç, gezginlere kısa sürede iki yerleşim bölgesi arasında geçiş yapma olanağının dışında seyir terası aracılığıyla Baixa'nın gösterişli manzarasının tadını çıkarma imkânı sunuyor.

Tasarımında tercih edilen stil nedeniyle Eyfel Kulesi ile büyük benzerlikler gösteren asansör, hizmet vermeye başladığı ilk yıllarda buhar gücüyle çalışıyormuş. Ancak 1907 yılında orijinal sistem, yerini elektrikle çalışan daha güçlü bir motora bırakmış. Asansörde yukarıya doğru aynı anda 20 kişi yolculuk yapabiliyor. Aşağıya inerken ise yalnızca 15 kişinin binmesine izin veriliyor.

Portekizin masal gibi başkenti Lizbon!

LİZBON OKYANUS AKVARYUMU

Avrupa'da alanında en büyük 2. tesis olma özelliğini taşıyan Okyanus Akvaryumu, 1998 yılında gerçekleştirilen ticaret fuarı kapsamında açılmış.

Kentin en önemli cazibe merkezleri arasında sayılan Milletler Parkı'nın içerisinde, kıyıdan birkaç metre açığa inşa edilen 2 katlı bir binada faaliyet gösteren akvaryum, 450 farklı türden 15 binin üzerinde su altı canlısına ev sahipliği yapıyor.

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