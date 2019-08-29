Sanat içinde yaşayan bir ülke İspanya!

CORDOBA

İspanya'nın tarihi kentlerinden biri olan Cordoba, adeta geçmişin izlerini taşıyan duraklardan; tarihte birçok farklı dine ev sahipliği yapan bu kentte Kurtuba Camii, Roma Köprüsü, Sinagog ve Endülüs Müzesi gibi mimariler de bunu kanıtlar nitelikte.

Rengarenk Eski Şehir Caddesi, Viana Müzesi ve 8. yüzyıldan bu yana korunmayı başaran Kraliyet Sarayı da Cordoba gezilecek yerler arasında bulunuyor.