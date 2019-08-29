Sanat içinde yaşayan bir ülke İspanya!

VALENCİA
Roma İmparatorluğu tarafından kurulan ve gerek ismiyle, gerekse dokusuyla gücü temsil eden Valencia, geleneksel yapısını korurken modern yaşama da ayak uydurabilen zamansız bir şehir.
Dünü bugün gibi yaşatmasıyla öne çıkan bu tarihi şehir, aynı zamanda insanın içini ısıtan doğadan manzaralara, turkuaz bir denize, sahillere ve eğlence hayatına ev sahipliği yapıyor. Valencia Katedrali, Turia Bahçeleri, Seramik ve Dekoratif Sanatlar Müzesi, Torres de Quart ve Llotja de la Seda gibi daha birçok kültürel ve sanatsal durak Valencia görülecek yerler arasında başı çekiyor.