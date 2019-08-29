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içinde yaşayan bir ülke !

Sanatlarıyla adından çokca söz ettiren Salvador Dali, Picasso, Gaudi ve Eduardo Chillida gibi sanatçılara ilham veren şehri bütünüyle bir tabloyu andırıyor. Pitoresk görüntülerin köklü bir tarihle iç içe olduğu 'da, adeta sizleri etkisi altına alıyor. Sokaklarında dolaşırken o güçlü tarihi yapılar karşısında büyülenebileceğiniz bir ülke arıyorsanız tam da sizin adresiniz. Sanatla içinde yaşayan İspanya'nın sizleri bekleyen şehirlerine birlikte göz atmaya ne dersiniz? İşte sizler için hazırladığımız İspanya listesi…

Giriş Tarihi: 29.08.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 15:01
Sanat içinde yaşayan bir ülke İspanya!
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Sanat içinde yaşayan bir ülke İspanya!

BARCELONA

Modern mimari örneklerinden Sagrada Familia ile hafızalara kazınan Barselona, Gaudi'nin sanatını yansıtan Park Güell, Casa Mila ve Casa Batllo, şehrin kalbinin attığı La Rambla Caddesi; Picasso'nun eserlerini inceleyebilceğiniz Picasso Müzesi, Port Vell yakınlarında konumlanan Barselona Akvaryumu ve dünyanın en iyi futbol kulüpleri arasında yer alan FC Barcelona'nın mabedi Nou Camp dahil olmak üzere gezilecek birçok popüler durak sunuyor.

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Sanat içinde yaşayan bir ülke İspanya!

MADRİD

Başkenti Madrid, eserleri ve koleksiyonlar ile ünlü Prado Müzesi'nden Madrid 'na, Almudena Katedrali'nden Antik Mısır kültürüne ait Debod Tapınağı'na kadar sizi kültürel ve sanatsal bir yolculuğa çıkarma gücüne sahip.

Sanat içinde yaşayan bir ülke İspanya!

CORDOBA

'nın tarihi kentlerinden biri olan Cordoba, adeta geçmişin izlerini taşıyan duraklardan; tarihte birçok farklı dine ev sahipliği yapan bu kentte Kurtuba Camii, Roma Köprüsü, Sinagog ve Endülüs Müzesi gibi mimariler de bunu kanıtlar nitelikte.

Rengarenk Caddesi, Viana Müzesi ve 8. yüzyıldan bu yana korunmayı başaran da Cordoba arasında bulunuyor.

Sanat içinde yaşayan bir ülke İspanya!

GRANADA

Granada, namıdiğer Gırnata, özellikle mimari açısından halen İslam kültüründen izler taşıyan bir İspanyol şehri olarak bilinmekte ve meşhur El Hamra Sarayı ile hatırlanıyor.

Albayzin antik bölgesi ile eski kültürel dokusunu yansıtan Granada, şehrin meydanı olan Plaza Nueva'dan yola çıkarak gezebileceğiniz Granada Katedrali'ne, görsel bir harika olan Gerealife Bahçeleri'nden pitoresk manzarasıyla dikkat çeken Sacromonte Mahallesi'ne kadar keşfedilecek geniş bir rota sunuyor.

Sanat içinde yaşayan bir ülke İspanya!

SEVİLLA

Günümüz 'nde bulunan Sevilla, sahip olduğu tarihi miras sayesinde bugün 'nın en çok ziyaret edilen kentleri arasında yer alıyor.

İslam kültürünün yine mimarilerde hissedildiği Sevilla'da, Alcazar Sarayı ve Plaza de Espanaşehrin bu ahenkli yapısını net bir biçimde yansıtıyor. Maria Luisa Parkı, Sevilla Katedrali ve bir gözlem kulesi olan Torre del Oro ile birlikte ülkenin en güzel şehirlerinden Sevilla, arasında bulunuyor.

Sanat içinde yaşayan bir ülke İspanya!

VALENCİA

Roma İmparatorluğu tarafından kurulan ve gerek ismiyle, gerekse dokusuyla gücü temsil eden , geleneksel yapısını korurken modern yaşama da ayak uydurabilen zamansız bir şehir.

Dünü bugün gibi yaşatmasıyla öne çıkan bu tarihi şehir, aynı zamanda insanın içini ısıtan doğadan manzaralara, turkuaz bir denize, sahillere ve eğlence hayatına ev sahipliği yapıyor. Valencia Katedrali, Turia Bahçeleri, Seramik ve Dekoratif Sanatlar Müzesi, Torres de Quart ve Llotja de la Seda gibi daha birçok kültürel ve sanatsal durak Valencia görülecek yerler arasında başı çekiyor.

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