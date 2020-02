5. HORHOR ANTİKACILAR ÇARŞISI

Horhor Antikacılar Çarşısı, her gün ziyaret edebileceğiniz, 200'den fazla tezgah ve dükkan bulunduran bir çarşı. Dizi ve filmlerde kullanılan dönem eşyalarından antika ev eşyalarına kadar, bu çarşıda aradığınız her şeyi bulmanız mümkün! Fatih'te, yedi katlı bir binada bulunan bu çarşıda her bütçeye uygun ürün mevcut.Kaynak:İyihisset