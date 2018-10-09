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100 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen fotoğrafları

Giriş Tarihi: 09.10.2018 14:40 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 14:41
100 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

Gertrude Margaret Lowthian Bell'in arşivlerinden fotoğrafları görünce çok şaşıracaksınız...

100 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

İngiliz kadın seyyah, yazar ve casus Gertrude Margaret Lowthian Bell'in 100 yılı yıl aşkın bir süre önce dünyanın çeşitli yerlerinde çektiği fotoğrafları ve anıları, internette satışa çıkarıldı.

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100 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

Newcastle Üniversitesi'ndeki Gertrude Bell Kütüphanesi'nin internet üzerinden satışa çıkardığı fotoğraflar arasında, Bell'in İzmir Kalesi, Efes, Milet, Priene ve bazı diğer antik kentlere ait olanlar da yer aldı.

100 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

Oxford Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan, Arap çöllerine yaptığı seyahatler yüzünden Arap ülkelerinde 'Çölün kızı' ve 'Irak'ın taçsız kraliçesi' olarak anılan Bell'in anılarından ilk kez 1899 yılının Aralık ayında İzmir'e geldiği ortaya çıktı.

100 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

Bell anılarında, "Ülke insanları gri bir gökyüzü altında gülümsüyor ve keyifliler. Zeytin, incir, sultan üzümü ve mısır tarlaları arasından geçerek geldiğimiz Ayasuluk'ta hancı Karpauza'yla tanıştık.

100 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

Onunla St. John Kilisesi, İsabey Camii, Ayasuluk Harabeleri'ni ve Efes Antik Kenti'ni gezdik. Efes Antik Kenti'ndeki tiyatroya hayran kaldım

100 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

BELL KİMDİR

Gertrude Margaret Lowthian Bell 14 Temmuz 1868 tarihinde 'nin Durham County kentinde zengin bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Yazar,seyyah,casus ve dağcı olan Bell,1897-1898 ve 1902-1903 yıllarında iki kez dünya turuna çıktı.

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