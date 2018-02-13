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  • Bugün için Sevgililer günü mesajları ve sözleri! - 14 Şubat 2018 Resimli Sevgililer günü mesajları burada

Bugün için mesajları ve sözleri! - 14 Şubat 2018 Resimli burada

14 Şubat için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi yine heyecanla beklenen bu önemli gün öncesi çeşitli sürprizler hazırlanıyor. Sevdiklerini mutlu etmek isteyenler bugünü sabırsızlık ile bekliyor. Hazırladığınız sürprizlere veya aldığınız hediyelere 14 2018 Şubat Sevgililer günü kutlama mesajları da ekleyebilirsiniz. Sevdiğinize söyleceğiniz aşk sözleri şüphesiz onu çok mutlu edecektir. Kısa ve uzun 14 Şubat ve sözleri bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte 2018 için seçtiğimiz en güzel Sevgililer günü kutlama mesajları...

Bugün için Sevgililer günü mesajları ve sözleri! - 14 Şubat 2018 Resimli Sevgililer günü mesajları burada

14 Şubat'a kısa bir süre kala heyecan arttı. Bu anlamlı günde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler hediyelerini hazırladı. 14 Şubat 2018 mesajları ile bu hediyelere farklı anlam kazandırmaya ne dersiniz? Bu önemli gün için hazırlamış olduğunuz sürprizlere bu başlık altından ekleyin. Eğer uzakta bulunuyorsanız ve bu anlamlı günde sevdiğinizin yanında bulunamayacaksınız 2018 resimli sevgililer günü kutlama mesajları ve sözlerinden birisini Whatsapp veya SMS yolu ile yollayabilirsiniz.

İşte 14 Şubat 2018 en güzel kısa ve uzun Sevgilier Günü mesajları ve sözleri....

Bugün için Sevgililer günü mesajları ve sözleri! - 14 Şubat 2018 Resimli Sevgililer günü mesajları burada

*Gözlerin için uygun bir renk bulamadım, hangisi olsa zaten içim yanıyor. Tenine göre uygun çiçek bulamadım, hepsi zaten kokusunu senden alıyor. Sevgililer günün kutlu olsun.

*Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

*Ömrüm iyiki benim hayatımdasın, seni seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun bitanem.

*Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

*Sevginin olduğu yerde güneş batmazmış. Güneşimiz hiç batmasın. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

*Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

*En imkânsız hayalimdi, sabah seninle uyanmak. Ömrümün sonuna kadar seninle yaşamak. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

*Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

*Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.

*Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için aşığımsana!.. Sevgililer Günnü kutlu olsun birtanem, seni çok seviyorum.

*Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, uzat yanağını.

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Bugün için Sevgililer günü mesajları ve sözleri! - 14 Şubat 2018 Resimli Sevgililer günü mesajları burada

-Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

-Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

-Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana.

-Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

-Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır... Nice sevgililer günlerine minik bebeğim.

-Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var... Sevgililer günümüz kutlu olsun!

-Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm... Sevgililer günün kutlu olsun!

Bugün için Sevgililer günü mesajları ve sözleri! - 14 Şubat 2018 Resimli Sevgililer günü mesajları burada

*Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

*Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır… Nice sevgililer günlerine minik bebeğim.

*Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var… Sevgililer günümüz kutlu olsun!

*Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm… Sevgililer günün kutlu olsun!

*Yedi ayrı iklimden yedi çesit arı getirseler yedi çesit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz… İyi ki varsın!

*O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini *Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

*Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.

*Beni karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.

Bugün için Sevgililer günü mesajları ve sözleri! - 14 Şubat 2018 Resimli Sevgililer günü mesajları burada

KISA VE UZUN SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

* Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun...

* Sana bahçeden gül değil, güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Seni yıldızlara benzetiyorum. Onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

* Sen dünyaya sürgün bir meleksen ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin... Sevgililer günün kutlu olsun!

14 Şubat Sevgililer günü mesajları! Kısa ve uzun Resimli Sevgililer Günü kutlama mesajları ve sözleri

14 Şubat Sevgililer günü mesajları! (Kısa ve uzun) Resimli Sevgililer Günü kutlama mesajları ve sözleri

SEVGİLİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLER

* Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgârlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.

* Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hanı en güzel asklar imkânsız gelir ya insana, imkânsız olduğun için tutkunum sana.

Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim…

Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin benim için sevgilim...

Güller anlatsın sana olan aşkımı... Karşında nasıl aklımın yerinden gittiğini, gözlerimi nasıl senden ayıramadığımı... Güller anlatsın...

Güllerin sayısı duyduğun aşkı yansıtır derler. Sana olan aşkımı gösterecek kadar gül yok kainatta!

14 Şubat Sevgililer günü mesajları! Kısa ve uzun Resimli Sevgililer Günü kutlama mesajları ve sözleri

14 Şubat Sevgililer günü mesajları! (Kısa ve uzun) Resimli Sevgililer Günü kutlama mesajları ve sözleri

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

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