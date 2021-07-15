15 Temmuz Şehitleri’nin hikayeleri gözyaşlarına boğdu! ‘Vatan size minnettar!’

Demokrasi şehitlerinin destan yazdığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu hainler tarafından yapılmaya çalışılan darbe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve Türk halkının canı pahasına ülkesini ve bağımsızlığını korumasının ardından bastırıldı. 15 Temmuz ihanet girişimi, vatanı için gözünü kırpmadan feda edecek milletin topyekun sokağa çıkması ve hainlere karşı direnmesi üzerine akamete uğradı. 15 Temmuz'da vatanı hainlere bırakmayan yaşamını yitirmiş kahramanların acısını millet olarak her daim hissedeceğiz. İşte vatan uğruna canını feda eden 15 Temmuz şehitleri ve gözyaşlarına boğan hayat hikayeleri!