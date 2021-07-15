Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 15 Temmuz Şehitleri’nin hikayeleri gözyaşlarına boğdu! ‘Vatan size minnettar!’
Giriş Tarihi: 15.07.2021 00:32 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 00:52

15 Temmuz Şehitleri’nin hikayeleri gözyaşlarına boğdu! ‘Vatan size minnettar!’

Demokrasi şehitlerinin destan yazdığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu hainler tarafından yapılmaya çalışılan darbe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve Türk halkının canı pahasına ülkesini ve bağımsızlığını korumasının ardından bastırıldı. 15 Temmuz ihanet girişimi, vatanı için gözünü kırpmadan feda edecek milletin topyekun sokağa çıkması ve hainlere karşı direnmesi üzerine akamete uğradı. 15 Temmuz'da vatanı hainlere bırakmayan yaşamını yitirmiş kahramanların acısını millet olarak her daim hissedeceğiz. İşte vatan uğruna canını feda eden 15 Temmuz şehitleri ve gözyaşlarına boğan hayat hikayeleri!

15 Temmuz Şehitleri’nin hikayeleri gözyaşlarına boğdu! ‘Vatan size minnettar!’

15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu hainler tarafından yapılmaya çalışılan darbe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve Türk halkının canı pahasına ülkesini ve bağımsızlığını korumasının ardından bastırıldı.

15 Temmuz Şehitleri’nin hikayeleri gözyaşlarına boğdu! ‘Vatan size minnettar!’

15 Temmuz akşamı darbe ve işgal girişiminde bulunan teröristler, halkın büyük mücadelesi ve direnişi ile geri püskürtüldü. Darbeye karşı dimdik duran halk, 15 Temmuz'u kazanarak darbecilere karşı galip geldi. 15 Temmuz darbe girişiminde tanklara, helikopterlere, ağır silahlara karşı dimdik duran ülkemizin vatandaşlarından 251 kişi şehit düştü. İşte 15 Temmuz şehitleri...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitleri’nin hikayeleri gözyaşlarına boğdu! ‘Vatan size minnettar!’

Şehadet emrini kahramanca gözünü kırpmadan yerine getirdi, darbeci hainlerin kurşunlarıyla şehit düştü. Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir, evli ve iki çocuk babasıydı. Özel Kuvvetler askeri Ömer Halisdemir, yurt içi ve yurt dışında birçok görevde yer aldı. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı paşanın, darbeci generali "vur" emrini yerine getirerek darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na yanındaki korumalarıyla birlikte girerken darbeci generali vurarak öldürdü. Darbeci hainler tarafından 30 kurşunla şehit edildi. Kahraman asker Ömer Halisdemir'in cenazesi Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasında son yolculuğuna uğurlandı.

15 Temmuz Şehitleri’nin hikayeleri gözyaşlarına boğdu! ‘Vatan size minnettar!’

53 yaşındaki Mustafa Cambaz, Yenişafak Gazetesi'nde foto muhabiriydi. Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde doğan Mustafa Cambaz, Yunan ordusunda askerlik yapmayı reddettiği için Yunanistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Şehidin eşi, "Gitme dedim ama 'Bu olaylar başlamışken beni evde tutamazsın' dedi." ifadesini kullandı. Sosyal medya adresinden, "Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz." mesajını paylaştı. Ardından darbecilere karşı direnmek için sokağa çıktı. Çengelköy Karakolu'nu basan darbeciler tarafından göğsünden iki kurşunla şehit edildi. Şehit olduğunda vatansızdı, 15 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alındı. Türkiye'deki tüm ulu camileri bir kitapta toplamak hayallerinden biriydi.

15 Temmuz Şehitleri’nin hikayeleri gözyaşlarına boğdu! ‘Vatan size minnettar!’

45 yaşındaki Prof. Dr. İlhan Varank, Milli Eğitim Bakanlığı Bursu kazanarak ABD Ohio State Üniversitesinde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yaptı, daha sonra aynı alanda doktorasını tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanlığı görevini yürütüyordu. Evli ve iki çocuğu vardı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın da ağabeyi olan İlhan Varank, darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktı, direnen vatandaşlarla birlikte darbecilere karşı mücadele etti. Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir binası önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Şehit İlhan Varank, Fatih Camii'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

SON DAKİKA