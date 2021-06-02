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Haberler Galeri 2 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 2 Haziran korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 02.06.2021 19:50 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 19:50

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Küresel anlamda pandemi oluşturan ve ülkemizde de 1 yıldan fazla zamandır etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığı altında son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. tarafından yurt dışı menşeli ile covid-19 aşısı vasıtasıyla aşılama faaliyetleri sürerken, bakanlık tarafından paylaşılan en son korona tablosu verilerine göre corona virüs testi yaptıran 7 bin 181 kişi pozitif sonuç çıkması nedeniyle tedavi edilmeye başlandı. Bugünkü güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri kamuoyu tarafında merak edilerek açıklandı mı? sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. ile son dakika bugünkü güncel Türkiye vaka sayısı - vefat sayısı verileri.

2 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 2 Haziran korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı

"" verileri filyasyon ekipleri tarafından elde edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta, vefat eden sayısı verileriyle duyuruluyor. 'de 2020 yılı Mart ayından bu yana etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla Bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verilerinin yer aldığı verileri kamuoyu tarafından merak edilerek 2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediyor.

2 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 2 Haziran korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı

SON DAKİKA! 2 HAZİRAN KORONA VAKA SAYISI TABLOSU

resmi internet sitesi tarafından en son koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakanlık, paylaşılan tarafından güncel sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;

  • VAKA SAYISI: 7 bin 181
  • HASTA SAYISI: 586
  • VEFAT SAYISI: 112
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 372

İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri

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2 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 2 Haziran korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı

1 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 112
  • HASTA SAYISI: 602
  • VEFAT SAYISI: 129
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 457
2 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 2 Haziran korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı

31 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 493
  • HASTA SAYISI: 596
  • VEFAT SAYISI: 122
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 582
2 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 2 Haziran korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı

30 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 933
  • HASTA SAYISI: 582
  • VEFAT SAYISI: 134
  • İYİLEŞEN SAYISI:10 bin 763
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