Son dakika haberi: Seçim anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son seçim anketi...
Son dakika haberi: Seçim anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son seçim anketi...
Seçim sonuçları için vatandaşların araştırmaları tüm hızıyla devam ederken; son dakika seçim anket sonuçları belli olmaya başladı. ORC anket firmasının yaptığı 31 Mart son seçim anketinde İstanbul ilçelerinde son durum ne? Bilindiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisinin ittifak adayı Ekrem İmamoğlu; İstanbul için yarışıyor. İşte son seçim anket sonuçları...
Giriş Tarihi: 14.03.2019
11:52
Güncelleme Tarihi: 14.03.2019
12:11