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Son dakika haberi: anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son ...

sonuçları için vatandaşların araştırmaları tüm hızıyla devam ederken; son dakika belli olmaya başladı. ORC anket firmasının yaptığı 31 Mart son seçim anketinde ilçelerinde son durum ne? Bilindiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisinin ittifak adayı Ekrem İmamoğlu; İstanbul için yarışıyor. İşte son seçim anket sonuçları...

Giriş Tarihi: 14.03.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 12:11
Son dakika haberi: Seçim anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son seçim anketi...

Son seçimleri (24 Haziran) en yakın tahminle bilen anket şirketi ORC, elindeki son anketi paylaştı.


24 İLÇE'Yİ AK PARTİ ALIYOR
Ankete göre, 'da 39 ilçenin 24'ünde AK Parti, 14'ünde CHP, 1 ilçede ise DSP adayı Mustafa Sarıgül önde.

Son dakika haberi: Seçim anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son seçim anketi... (İstanbul ilçelerinde son durum ne?)

Son dakika haberi: Seçim anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son seçim anketi... (İstanbul ilçelerinde son durum ne?)

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Son dakika haberi: Seçim anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son seçim anketi... (İstanbul ilçelerinde son durum ne?)

Son dakika haberi: Seçim anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son seçim anketi... (İstanbul ilçelerinde son durum ne?)

Son dakika haberi: Seçim anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son seçim anketi... (İstanbul ilçelerinde son durum ne?)

Son dakika haberi: Seçim anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son seçim anketi... (İstanbul ilçelerinde son durum ne?)

Son dakika haberi: Seçim anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son seçim anketi... (İstanbul ilçelerinde son durum ne?)

Son dakika haberi: Seçim anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son seçim anketi... (İstanbul ilçelerinde son durum ne?)

Son dakika haberi: Seçim anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son seçim anketi... (İstanbul ilçelerinde son durum ne?)

Son dakika haberi: Seçim anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son seçim anketi... (İstanbul ilçelerinde son durum ne?)

Son dakika haberi: Seçim anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son seçim anketi... (İstanbul ilçelerinde son durum ne?)

Son dakika haberi: Seçim anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son seçim anketi... (İstanbul ilçelerinde son durum ne?)

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