Son dakika haberi: Seçim anketlerinde son durum! İşte 31 Mart için son seçim anketi...

Son seçimleri (24 Haziran) en yakın tahminle bilen anket şirketi ORC, elindeki son anketi paylaştı.



24 İLÇE'Yİ AK PARTİ ALIYOR

Ankete göre, İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünde AK Parti, 14'ünde CHP, 1 ilçede ise DSP adayı Mustafa Sarıgül önde.