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beyaza büründü...

Giriş Tarihi: 24.04.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 10:51
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beyaza büründü...
Ağrı Dağı beyaza büründü...

Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası Büyük Ağrı Dağı, kar yağışı sebebiyle adeta yeniden gelinliğini giydi.

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beyaza büründü...
Ağrı Dağı beyaza büründü...

ve il sınırlarında bulunan ve 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Büyük ve çevresinde nda etkili oldu.

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beyaza büründü...
Ağrı Dağı beyaza büründü...

daki yla 'nın zirvesinden 2 bin metresine kadar olan bölümü yeniden karla kaplandı.

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beyaza büründü...
Ağrı Dağı beyaza büründü...

Türkiye'nin , ve sınırındaki Büyük 'nın yanı sıra 3 bin 986 rakımlı Küçük Dağı da sonrası beyaza büründü.

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beyaza büründü...
Ağrı Dağı beyaza büründü...

Bölgede, ilgi çekici görüntüler oluştu.

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beyaza büründü...
Ağrı Dağı beyaza büründü...

İşte o görüntüler...

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beyaza büründü...
Ağrı Dağı beyaza büründü...
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