ALO 199 çalışma saatleri: ALO 199 hattı saat kaça kadar hizmet veriyor ve ücretli mi?

ALO 199 HATTI ÜCRETLİ Mİ?

Alo 199 hattı, ücretli bir hat olarak hizmet veriyor. Ücret, diğer normal sabit hatlarla aynı ücrete tabi olduğundan ekstra bir ödeme yapmanız gerekmiyor.

Yani başka bir sabit hattı aradığınızda faturanıza yansıtılan miktarda bir fiyatlandırma ile karşılaşıyorsunuz.

Ev telefonunuzdan değil de GSM operatörünüzden bu hattı aramak istediğinizde şayet operatörünüze ve hattınıza tanımlı 'sabit hatlara kullanım hakkı' varsa arama ücreti, bu hakkınızdan düşüyor.

Böyle bir hakkınız yoksa diğer sabit ücretleri ararken ödediğiniz miktarda ücret, hattınızın faturasına yansıtılıyor.