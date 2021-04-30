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Haberler Galeri ALO 199 çalışma saatleri: ALO 199 hattı saat kaça kadar hizmet veriyor ve ücretli mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 11:22

çalışma saatleri: ALO 199 hattı saat kaça kadar hizmet veriyor ve ücretli mi?

Şehirler arası seyahat izin belgesinin ardından hattı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bilindiği gibi, e-Devlet'in yanı sıra ALO 199 üzerinden de seyahat izin belgesi alma işlemi yapılabiliyor. Bu noktada, ALO 199 saat kaça kadar hizmet veriyor ve ücretli mi sorularının yanıtları merak konusu oldu. Öte yandan, ALO 199 çalışma saatleri de araştırılıyor. ALO 199, vatandaşlara randevu alma, randevu değiştirme, randevuyu iptal etme gibi işlemlerde yardımcı olmak adına açılan bir kamu hattıdır.

ALO 199 çalışma saatleri: ALO 199 hattı saat kaça kadar hizmet veriyor ve ücretli mi?

Şehirler arası seyahatın kısıtlanması ve seyahat izin belgesi alma zorunluluğunun getirilmesinin ardından hattı çalışma saatleri merak konusu oldu. E-Devlet ile beraber ALO 199 aracılığıyla da seyahat izin belgesi alma ve sorgulama işlemleri yapılabiliyor. Hâl böyle olunca, ALO 199 saat kaça kadar hizmet veriyor ve ücretli mi soruları araştırılmaya başlandı. İşte, ALO 199 hattı hakkında bilmeniz gerekenler

ALO 199 çalışma saatleri: ALO 199 hattı saat kaça kadar hizmet veriyor ve ücretli mi?

ALO 199 NEDİR?

Vatandaşların hizmetine sunulan hattı, vatandaşlara randevu alma, randevu değiştirme, randevuyu iptal etme, sorgulama vb. pek çok işlemde yardımcı olmak adına açılan bir kamu hattı olarak tanımlanıyor.

Vatandaşlara pek çok alanda telefonla hizmet alabilme şansı sunan Alo 199 hattı üzerinden ölüm, evlenme, boşanma, doğum, TC vatandaşlığının kazanılması, kaybedilmesi vb. vatandaşlığa dair bazı temel işlemler yapılabiliyor.

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ALO 199 çalışma saatleri: ALO 199 hattı saat kaça kadar hizmet veriyor ve ücretli mi?

ALO 199 HATTI ÜCRETLİ Mİ?

hattı, ücretli bir hat olarak hizmet veriyor. Ücret, diğer normal sabit hatlarla aynı ücrete tabi olduğundan ekstra bir ödeme yapmanız gerekmiyor.

Yani başka bir sabit hattı aradığınızda faturanıza yansıtılan miktarda bir fiyatlandırma ile karşılaşıyorsunuz.

Ev telefonunuzdan değil de GSM operatörünüzden bu hattı aramak istediğinizde şayet operatörünüze ve hattınıza tanımlı 'sabit hatlara kullanım hakkı' varsa arama ücreti, bu hakkınızdan düşüyor.

Böyle bir hakkınız yoksa diğer sabit ücretleri ararken ödediğiniz miktarda ücret, hattınızın faturasına yansıtılıyor.

ALO 199 çalışma saatleri: ALO 199 hattı saat kaça kadar hizmet veriyor ve ücretli mi?

ALO 199 ÇALIŞMA SAATLERİ

hattı, 7/24 hizmet veriyor. Gece ve gündüz fark etmeksizin bu hattı dilediğiniz zaman arayabiliyorsunuz.

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