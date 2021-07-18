'Atmaca' şehit Ahmet Akdal'ın ailesine verildi: "Köpek demiyorum, çünkü o gazi..."

Saldırıdan sonra tedavi altına alınan Atmaca, yaklaşık 3 ay süren tedavi sonrası sağlığına kavuştu ve teşkilattan emekli edildi. Akdal'ın ailesi, oğullarının hem eğittiği hem de yaklaşık 2 yıl beraber görev yaptığı dedektör köpek Atmaca'yı sahiplenmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) talepte bulundu.