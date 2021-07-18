Giriş Tarihi: 18.07.2021 14:40Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 14:41
'Atmaca' şehit Ahmet Akdal'ın ailesine verildi: "Köpek demiyorum, çünkü o gazi..."
Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın 2 yıl birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca", tedavisinin ardından şehidin Kahramanmaraş'taki ailesine sahiplendirildi. Atmaca ile buluşma sırasında duygusal anlar yaşayan şehidin babası Feramuz Akdal, "Oğlumun emaneti olarak bakacağım ben buna. Artık benim evladım oldu" dedi. Anne Remziye Akdal, "Çok mutluyum, sanki yavrumdan bir parça geldi bana. Yavrum sanki yanıma geldi. Onun kokusu var üzerinde" ifadelerini kullandı.