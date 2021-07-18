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Haberler Galeri 'Atmaca' şehit Ahmet Akdal'ın ailesine verildi: "Köpek demiyorum, çünkü o gazi..."
Giriş Tarihi: 18.07.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 14:41

'Atmaca' şehit Ahmet Akdal'ın ailesine verildi: "Köpek demiyorum, çünkü o gazi..."

Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın 2 yıl birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca", tedavisinin ardından şehidin Kahramanmaraş'taki ailesine sahiplendirildi. Atmaca ile buluşma sırasında duygusal anlar yaşayan şehidin babası Feramuz Akdal, "Oğlumun emaneti olarak bakacağım ben buna. Artık benim evladım oldu" dedi. Anne Remziye Akdal, "Çok mutluyum, sanki yavrumdan bir parça geldi bana. Yavrum sanki yanıma geldi. Onun kokusu var üzerinde" ifadelerini kullandı.

AA
'Atmaca' şehit Ahmet Akdal'ın ailesine verildi: Köpek demiyorum, çünkü o gazi...

Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki üsse yaklaşık 3 ay önce terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan ve tedavisi tamamlanan mayın arama köpeği "Atmaca", aynı saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine sahiplendirildi.

'Atmaca' şehit Ahmet Akdal'ın ailesine verildi: Köpek demiyorum, çünkü o gazi...

Saldırıdan sonra tedavi altına alınan Atmaca, yaklaşık 3 ay süren tedavi sonrası sağlığına kavuştu ve teşkilattan emekli edildi. Akdal'ın ailesi, oğullarının hem eğittiği hem de yaklaşık 2 yıl beraber görev yaptığı dedektör köpek Atmaca'yı sahiplenmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) talepte bulundu.

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'Atmaca' şehit Ahmet Akdal'ın ailesine verildi: Köpek demiyorum, çünkü o gazi...

Ailenin talebini dikkate alan TSK görevlileri, köpeğin şehit ailesine teslim edilmesi yönünde karar alınca Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı kadrosunda görevli Sağlık Albay Nilgün Alçay tarafından Kahramanmaraş'a getirilen Atmaca, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şehidin silah arkadaşlarıyla aileyi ziyaret eden Albay Alçay tarafından Akdal ailesine teslim edildi.

'Atmaca' şehit Ahmet Akdal'ın ailesine verildi: Köpek demiyorum, çünkü o gazi...

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Oğlunun emaneti ile karşılaşan şehit babası Feramuz ile annesi Remziye Akdal, gözyaşlarını tutamayarak duygusal anlar yaşadı. Kardeşleri Cihat, Sinan ve Arzu Akdal ise birbirlerine sarılarak köpeği karşıladı.

'Atmaca' şehit Ahmet Akdal'ın ailesine verildi: Köpek demiyorum, çünkü o gazi...

Aldıkları hediyenin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Baba Feramuz Akdal, AA muhabirine, oğlunun emanetine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

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