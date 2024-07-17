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Haberler Galeri "Ayşe tatile çıksın" parolası nasıl belirlendi? Ayşe Güneş Ayata anlattı...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 12:34

"Ayşe tatile çıksın" parolası nasıl belirlendi? Ayşe Güneş Ayata anlattı...

Kıbrıs Barış Harekatı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, harekatın 50. yılı dolayısıyla konuştu. Prof. Dr. Ayata, "Babam Turan Güneş ve Bülent Ecevit, 'başka ülkeler bizi dinliyorlardır' düşüncesiyle İkinci Harekat'ın başlaması için bir parola belirlemeye karar veriyorlar. 'Ayşe tatile çıksın' parolası babamdan Ecevit'e bir işaret oluyor." dedi.

AA
Ayşe tatile çıksın parolası nasıl belirlendi? Ayşe Güneş Ayata anlattı...

Türkiye, garantörlük hakkını kullanarak ve Ada'daki Türklerin güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile İngiltere ve Yunanistan'a "barışın yeniden tesisini sağlamak üzere müzakerelere başlama" çağrısında bulunan Türkiye, 22 Temmuz'da harekatı durdurdu.

Ayşe tatile çıksın parolası nasıl belirlendi? Ayşe Güneş Ayata anlattı...

Garantör ülkeler Kıbrıs meselesinin çözümü için görüşmelere başladı. 25 Temmuz 1974'te toplanan 1. Cenevre Konferansı, 30 Temmuz'da Cenevre Deklarasyonu ile son buldu.

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Ayşe tatile çıksın parolası nasıl belirlendi? Ayşe Güneş Ayata anlattı...

Konferansın 8 Ağustos'ta başlayan ikinci aşamasında, Yunanistan, Ada'da yeni anayasal düzenin kurulmasına yönelik tüm teklifleri reddetti ve anayasaya ilişkin varılacak bir uzlaşma için Türk birliklerinin geri çekilmesini ön koşul olarak ileri sürdü. 2. Cenevre Konferansı görüşmelerinden de sonuç çıkmayınca 14 Ağustos'ta "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başladı ve 16 Ağustos'ta ateşkes ilan edildi.

Ayşe tatile çıksın parolası nasıl belirlendi? Ayşe Güneş Ayata anlattı...

Parolada ismi geçen Prof. Dr. Ayata, 19 yaşında ODTÜ Sosyal Bilimler Bölümü'nde öğrenciydi.

Dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Ayşe'nin, tatil için tek başına değil, güvenilir bir aileyle seyahat etmesi için dönemin Turizm Bakanı Orhan Birgit ile yaptığı sohbet, bir anda Cenevre-Ankara hattında Kıbrıs Barış Harekatı'nın parolası oldu.

Ayşe tatile çıksın parolası nasıl belirlendi? Ayşe Güneş Ayata anlattı...

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığından emekli olmasının ardından misafir öğretim üyesi olarak aynı üniversitede görevini sürdüren ve "Ayşe tatile çıksın parolası bir sembol, Kıbrıs Barış Harekatı'nın asıl kahramanı ben değilim." düşüncesiyle 50 yıl basına konuşmayan Prof. Dr. Ayata, harekatın 50. yılının önemine atfen AA'ya konuştu.

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