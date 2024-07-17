Giriş Tarihi: 17.07.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
12:34
"Ayşe tatile çıksın" parolası nasıl belirlendi? Ayşe Güneş Ayata anlattı...
Kıbrıs Barış Harekatı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, harekatın 50. yılı dolayısıyla konuştu. Prof. Dr. Ayata, "Babam Turan Güneş ve Bülent Ecevit, 'başka ülkeler bizi dinliyorlardır' düşüncesiyle İkinci Harekat'ın başlaması için bir parola belirlemeye karar veriyorlar. 'Ayşe tatile çıksın' parolası babamdan Ecevit'e bir işaret oluyor." dedi.