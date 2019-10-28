Az bilinen fotoğraflarıyla Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet Bayramı her yıl yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi ile tarihimizde bir dönüm noktası gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti bu tarihte resmi olarak yönetim şeklini belirtti. 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Bu ilan, atılan 101 pare top ile kutlanmıştır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. 2 Şubat 1925'te düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlandı. O tarihten bu yana Türk halkı Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşku ve minnet ile kutluyor. Öte yandan Mustafa Kemal Atatürk'ün de katıldığı ilk Cumhuriyet Bayramlarında objektiflere yansıyan kimi kareler az biliniyor. İşte onlardan bazıları...