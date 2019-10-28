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Az bilinen fotoğraflarıyla

her yıl yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. 'nin 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi ile tarihimizde bir dönüm noktası gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti bu tarihte resmi olarak yönetim şeklini belirtti. 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Bu ilan, atılan 101 pare top ile kutlanmıştır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. 2 Şubat 1925'te düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlandı. O tarihten bu yana Türk halkı Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşku ve minnet ile kutluyor. Öte yandan 'ün de katıldığı ilk Cumhuriyet Bayramlarında objektiflere yansıyan kimi kareler az biliniyor. İşte onlardan bazıları...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 15:21
Az bilinen fotoğraflarıyla Cumhuriyet Bayramı

Genelkurmay Başkanlığı, arşivlerindeki az bilinen Atatürk ve kutlama fotoğraflarını paylaştı

Az bilinen fotoğraflarıyla Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet'in ilanı ve yıl dönümü kutlamalarına ilişkin fotoğrafların yer aldığı albümde,

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Az bilinen fotoğraflarıyla Cumhuriyet Bayramı

Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreninden Atatürk'ün köylülerle sohbetini gösteren kareler yer aldı.

Az bilinen fotoğraflarıyla Cumhuriyet Bayramı

Ankara Palas'taki törende çekilen fotoğrafın yanı sıra Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Sovyet Heyeti Başkanı Mareşal Kliment Yefromoviç Voroşilov ile Atatürk'ün bir arada yer aldığı fotoğraf da albümde bulundu.

Az bilinen fotoğraflarıyla Cumhuriyet Bayramı

Atatürk'ün törenlerde çekilen fotoğraflarının yanı sıra albümde Cumhuriyet'in 14. yıl dönümünde Mareşal Fevzi Çakmak ile çekilen fotoğrafı da yer aldı.

Az bilinen fotoğraflarıyla Cumhuriyet Bayramı
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Az bilinen fotoğraflarıyla Cumhuriyet Bayramı
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