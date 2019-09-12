Başbakandan lise öğrencilerine herkes kelepçelendi! Demokrasi adına acı... 12 Eylül!

PEK ÇOK HAYATI KARARTTI
Askeri darbe binlerce insanın yaşamında travmalar yaratırken, bugün avukatlık yapan Vejdet Ersoy'un hikayesi de darbe günlerinin acımasızlığını ortaya koyan bir örnek oldu.
11 YIL CEZAEVİNDE KALDI 94'TE FAKÜLTEYİ BİTİRDİ
12 Eylül darbesinde 22 yaşında iken MHP davasından cezaevine giren Ersoy, 11 yıl cezaevinde yattıktan sonra onur meselesi yaparak 1994'te fakülteyi bitirdi ve stajını tamamladı. Aynı yıl avukatlık ruhsatını alarak yarım bıraktığı hayalini tamamlamayı başardı.