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  • Başbakandan lise öğrencilerine herkes kelepçelendi! Demokrasi adına acı... 12 Eylül!

Başbakandan lise öğrencilerine herkes kelepçelendi! Demokrasi adına acı... !

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesi olan askeri darbesinin üzerinden 39 yıl geçti. Siyasilerin hepsi mahkeme salonlarında, açlık, geçim derdi, eğitim problemleriyle boğuşan millet de en kçük fertlerine kadar kelepçelerle hapishanelerde, adliye koridorlarında zulme reva görüldü... İşte tarihe kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin yalnızca görüntülenebilen bazı acıları...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 09:35
Başbakandan lise öğrencilerine herkes kelepçelendi! Demokrasi adına acı... 12 Eylül!

650 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren öncülüğünde, emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirilen ve izleri yıllardır silinmeyen darbede 650 bin kişi gözaltına alındı, 7 binden fazla kişi hakkında idam cezası istendi.

Başbakandan lise öğrencilerine herkes kelepçelendi! Demokrasi adına acı... 12 Eylül!

14 BİN KİŞİ VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI

Siyasi partileri lağveden darbenin ardından önemli kanunların tamamına yakını değiştirilirken darbe sürecinde açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. Darbeciler, 14 bin kişiyi vatandaşlıktan çıkardı.

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Başbakandan lise öğrencilerine herkes kelepçelendi! Demokrasi adına acı... 12 Eylül!

BİR SAĞDAN BİR SOLDAN

Yönetime el koyan cuntacı askerler, acısı yıllarca sürecek idamların kararını da verdi.

Başbakandan lise öğrencilerine herkes kelepçelendi! Demokrasi adına acı... 12 Eylül!

Darbeden sonra ilk idamlar, 8 Ekim 1980'de gerçekleşti. İlk olarak sol görüşlü Necdet Adalı, ardından ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi.

Başbakandan lise öğrencilerine herkes kelepçelendi! Demokrasi adına acı... 12 Eylül!

17 YAŞINDA İDAM EDİLDİ

Darbeci Kenan Evren'in, yaşını büyüterek 17 yaşında astırdığı Erdal Eren için söylediği "Asmayalım da besleyelim mi?" sözü ise yıllarca unutulmadı.

Başbakandan lise öğrencilerine herkes kelepçelendi! Demokrasi adına acı... 12 Eylül!

PEK ÇOK HAYATI KARARTTI

Askeri darbe binlerce insanın yaşamında travmalar yaratırken, bugün avukatlık yapan Vejdet Ersoy'un hikayesi de darbe günlerinin acımasızlığını ortaya koyan bir örnek oldu.

11 YIL CEZAEVİNDE KALDI 94'TE FAKÜLTEYİ BİTİRDİ

darbesinde 22 yaşında iken MHP davasından cezaevine giren Ersoy, 11 yıl cezaevinde yattıktan sonra onur meselesi yaparak 1994'te fakülteyi bitirdi ve stajını tamamladı. Aynı yıl avukatlık ruhsatını alarak yarım bıraktığı hayalini tamamlamayı başardı.

Başbakandan lise öğrencilerine herkes kelepçelendi! Demokrasi adına acı... 12 Eylül!

SİYASİLER ADETA REHİN ALINDI

Siyasiler (Fotoda Deniz Baykal) adeta rehin alınarak milletvekillikleri düşürüldü ve aylarca mahkeme salonlarında olmak zorunda bırakıldı

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