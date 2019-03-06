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  • Başkan Erdoğan Malatya'daydı! Miting alanı doldu taştı

Başkan Erdoğan 'daydı! Miting alanı doldu taştı

Başkan 'da halka hitap etti. Hedefinde Terör örgütü YPG'nin Türkiye'ye saldırmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu ve ortakları vardı. Miting alanınının dolup taşması ise dikkat çekti.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 06.03.2019 17:45 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 17:47
Başkan Erdoğan Malatya'daydı! Miting alanı doldu taştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Yunan gazetelerine manşet olmasının altındaki ana nedenin aslında CHP'nin Türkiye'nin stratejisini anlamamak olduğunu açıkladı.

Başkan Erdoğan Malatya'daydı! Miting alanı doldu taştı

FİKİR ÜRETEMİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet 31 Mart seçimlerini önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. Sıradan bir seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ne terör gibi bir dertleri var, ne Irak gibi bir gündemleri var. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruyla nasıl mücadele edeceğimize dair tek bir fikir üretmiyorlar." diye konuştu.

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Başkan Erdoğan Malatya'daydı! Miting alanı doldu taştı

"BU DÖRTLÜ ÇETEYE OSMANLI TOKADI VURMAYA VAR MIYIZ?"

"Kardeşlerim bizim siyasi anlayışımız bellidir. Bizde millete efendilik yoktur. Hizmetkarlık vardır. Şimdi ne var? Zillet ittifakı. Son zamanlarda bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet, dörtlü çete! Şimdi bunlara 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?

Başkan Erdoğan Malatya'daydı! Miting alanı doldu taştı

"YENİ REKORLARLA BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞATMAK İSTİYORUZ"

İstanbul'un dışında nerede olursa olsun İzmir-Ankara hepsini, tüm yakınlarınızı aramak suretiyle bu coşkuyu, bu seçimin önemini anlatmanızı istiyorum. Yüksek rekorlarla yine bir demokrasi şöleni yaşatacağız buna inanıyorum. Onun için sizden söz almak isterim. Merhum Turgut Özal'ın memleketine de ancak bu yakışır.

Başkan Erdoğan Malatya'daydı! Miting alanı doldu taştı

MECLİSTE RUMLAR GİBİ KONUŞUP, RUM GAZETELERİNE MANŞET OLUYORLAR

Muhalefet 31 Mart seçimlerini basit göstermeye çalışıyor. Bunun sıradan, basit bir seçim olduğu algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Ne teröristleri yok etmek gibi bir dertleri var. Ne de güvenlik tedbirlerine ilişkin bir projeleri var. Sınırlarımıza gelen TIR'lar dolusu silahlardan hiç bahsetmiyorlar. Güç mücadelelerinden, dünyada olup bitenlerden haberdar değiller. Çoğu zaman attığımız stratejik adımlardan bile rahatsız oluyorlar. Tarihimizde ilk kez doğu Akdeniz'de doğalgaz arıyoruz. CHP buna da karşı çıkıyor. Rumlara ve diğer ortaklarına rağmen bunu yapıyoruz. Bunu bile engellemeye çalışıyorlar. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı şeyleri konuşup onların gazetelerine manşet oluyorlar.

Başkan Erdoğan Malatya'daydı! Miting alanı doldu taştı

CHP İHANET ÇİZGİSİNDE BİR KOÇBAŞI OLDU

Cehaletle gaflet ve ihanet arasında çok ince bir çizgi var. Burada en ufak bir yanlışta ihanet tarafına kayıverirsiniz. CHP cehalet ve gaflet, gaflet ve ihanet arasında gidip gelmektedir. Biz toparlanmalarını beklerken çok büyük savrulmalar yaşıyorlar. Bugün CHP milli irade düşmanları tarafından bir koçbaşı olarak kullanılan bir aparata dönmüştür.

Başkan Erdoğan Malatya'daydı! Miting alanı doldu taştı

"PKK'YI KANARYA SEVENLER DERNEĞİ Mİ ZANNEDİYORSUN?"

"YPG Türkiye'ye saldırmaz" diyen Kılıçdaroğlu acaba bu terör örgütünü kanarya sevenler derneği mi zannediyor? Şehit edilen vatandaşlarımızı, yakılan, füze atılan köylerimizi, taciz atışlarını da mı görmedin bay Kemal? Hiçbir şeyden haberin yok mu? YPG roketlerinin camiide şehit ettiği kardeşlerimizden de mi habersizsin?

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