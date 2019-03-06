Başkan Erdoğan Malatya'daydı! Miting alanı doldu taştı

MECLİSTE RUMLAR GİBİ KONUŞUP, RUM GAZETELERİNE MANŞET OLUYORLAR

Muhalefet 31 Mart seçimlerini basit göstermeye çalışıyor. Bunun sıradan, basit bir seçim olduğu algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Ne teröristleri yok etmek gibi bir dertleri var. Ne de güvenlik tedbirlerine ilişkin bir projeleri var. Sınırlarımıza gelen TIR'lar dolusu silahlardan hiç bahsetmiyorlar. Güç mücadelelerinden, dünyada olup bitenlerden haberdar değiller. Çoğu zaman attığımız stratejik adımlardan bile rahatsız oluyorlar. Tarihimizde ilk kez doğu Akdeniz'de doğalgaz arıyoruz. CHP buna da karşı çıkıyor. Rumlara ve diğer ortaklarına rağmen bunu yapıyoruz. Bunu bile engellemeye çalışıyorlar. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı şeyleri konuşup onların gazetelerine manşet oluyorlar.