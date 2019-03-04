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Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın

Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın

Ankara'da tarihi Hamamönü bölgesindeki bir konakta yangın çıktı. Restoran olarak işletilen mekanda çıkan nedeni belli olmayan yangın yandaki iki konağa da sıçradı.