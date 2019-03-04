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Başkentte tarihi 'nde yangın

Ankara'da tarihi Hamamönü bölgesindeki bir konakta yangın çıktı. Restoran olarak işletilen mekanda çıkan nedeni belli olmayan yangın yandaki iki konağa da sıçradı.

Giriş Tarihi: 04.03.2019 07:06 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 07:07
Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın

Başkentte tarihi bölgesindeki restoran olarak işletilen konakta yangın çıktı.

Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın

Altındağ ilçesine bağlı tarihi bölgesindeki Sarıkadın Sokak'ta restoran olarak kullanılan iki katlı restore edilmiş konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki tarihi konağa daha sıçradı.

Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın

Yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşı takviye ekip istendi.

Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın
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