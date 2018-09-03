Bestler Dereler, silahların susmasıyla tatilcilerle doldu

Yıllarca terör örgütünün barındığı, sık sık şiddetli çatışmaların yaşandığı Bestler Dereler Bölgesi'nde, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından vatandaşlar uzun zamandır gidemedikleri yaylalara çıkmaya, buralardan geçen derelerde yüzmeye, balık tutmaya ve doğa yürüyüşleri yapmaya başladı. Dağlarla çevrili manzarasıyla son zamanlarda ilgi çeken Hezil Çayı'na giden vatandaşlar, piknik yapıyor, suda yüzüyor, kumda güneşleniyor ve doğa yürüyüşü yapıyor. Bestler Dereler bölgesi, huzurun gelmesi ile vatandaşların akınına uğradı. Geniş kumsallara sahip Hezil Çayı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşların merkezi haline geldi.