Bestler Dereler, silahların susmasıyla tatilcilerle doldu

Abdulsettar Uslu ise, ailesiyle birlikte Hezil Çayı'nda piknik yapmaya geldiğini ifade ederek,, "Burayı görmek, bu doğayı yaşamak, memleketin bu güzel havasını teneffüs etmek muhteşem bir şey. Şırnak'tan ailem ile birlikte geldim. Mersin ve Antalya'nın bazı semtleri ile bazı sahil kesiminden daha fazla yoğunluk var burada. Böyle bir suyun, alanın çevremizde olması nimet" dedi.