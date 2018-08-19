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Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı... Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Bir dönemin çocuk yıldızları şimdi ne yapıyor? İşte o isimlerden bazılarının yıllar içindeki değişimleri....

Giriş Tarihi: 19.08.2018 23:23
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Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı... Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı... Son hali görenleri şaşkına çevirdi
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Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı... Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı... Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Alemin Kralı dizisinde oynadığı Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, genç bir kız oldu. Birsu Demir'in son halini görenler şoke oldu. İnstagram hesabından paylaşan Bircu Demir'in son haline bakın.

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Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı... Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı... Son hali görenleri şaşkına çevirdi
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Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı... Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı... Son hali görenleri şaşkına çevirdi
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Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı... Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı... Son hali görenleri şaşkına çevirdi
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Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı... Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı... Son hali görenleri şaşkına çevirdi
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Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı... Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Bir dönem milyonları kendine hayran bırakmıştı... Son hali görenleri şaşkına çevirdi
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