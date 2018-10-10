En güzel ve ilginç evlenme teklifi fikirleri

Sevdiğimiz kişiye evlenme teklifi etmek, evliliğe adım atmanın koşullarından birisi ve en zorlarından. Çünkü çoğu kadın sade bir evlilik teklifi yerine şaşırtıcı ve ilginç evlenme teklifi istiyor. Bunu hak ediyorlar da tabi ki. İşte bu noktada çoğu erkek de zorlanıyor. Ama yurdum insanı o kadar yaratıcı ki hem romantik hem de yaratıcı evlenme teklifleri üretebiliyor. Sevdiklerimiz için değmez mi?