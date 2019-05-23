Haberler

Galeri

Erciyes-2019 tatbikatı başladı! İşte TSK'nın 'yarasa komando'ları

Erciyes-2019 tatbikatı başladı! İşte TSK'nın 'yarasa komando'ları

Kayseri'de konuşlu 1'inci Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve gece başlayan "Erciyes-2019 Tatbikatı" hava indirme operasyonuyla başladı. Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından gerçekleştirilen Erciyes-2019 tatbikatı, Gece Hava Kılavuzu Harekatı kapsamında 7 Türk, 2 Azeri, 1 Gürcü ve 2 Pakistanlı 12 kişilik komando timi, CN-235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına 4 bin fit yükseklikten paraşütle iniş yaptı. 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de tatbikata katılarak, icra edilen operasyon hakkında bilgi aldı.

Giriş Tarihi: 23.05.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 10:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





