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Hangi ülkenin nüfusu ne kadar biliyor musunuz? (2018 ülke nüfusları)

Dünya nüfusu her geçen gün artıyor ancak artış hızında yavaşlama devam ediyor. 1970 yılında % 2.07 artan dünya nüfusu 1980'de %1.79, 1990'da %1.81, 2000'de %1.33 2010'da, 1.24, 2017 yılında %1.12 ve 2018 yılında %1.09 artması bekleniyor. İşte ülke ülke dünyanın en yüksek nüfusa sahip 100 ülkesi ve dünyadaki nüfusa oranları...

Giriş Tarihi: 14.08.2018 10:54
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Hangi ülkenin nüfusu ne kadar biliyor musunuz? (2018 ülke nüfusları)
Hangi ülkenin nüfusu ne kadar biliyor musunuz? (2018 ülke nüfusları)
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Hangi ülkenin nüfusu ne kadar biliyor musunuz? (2018 ülke nüfusları)
Hangi ülkenin nüfusu ne kadar biliyor musunuz? (2018 ülke nüfusları)

100. Papua Yeni Gine

8.151.300 % 0.11

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Hangi ülkenin nüfusu ne kadar biliyor musunuz? (2018 ülke nüfusları)
Hangi ülkenin nüfusu ne kadar biliyor musunuz? (2018 ülke nüfusları)

99. İsviçre

8.465.234 % 0.11

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Hangi ülkenin nüfusu ne kadar biliyor musunuz? (2018 ülke nüfusları)
Hangi ülkenin nüfusu ne kadar biliyor musunuz? (2018 ülke nüfusları)

98. İsrail

8.819.660 % 0.11

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Hangi ülkenin nüfusu ne kadar biliyor musunuz? (2018 ülke nüfusları)
Hangi ülkenin nüfusu ne kadar biliyor musunuz? (2018 ülke nüfusları)

97. Avusturya

8.823.054 % 0.12

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Hangi ülkenin nüfusu ne kadar biliyor musunuz? (2018 ülke nüfusları)
Hangi ülkenin nüfusu ne kadar biliyor musunuz? (2018 ülke nüfusları)

96. Honduras

8.866.351 % 0.12

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Hangi ülkenin nüfusu ne kadar biliyor musunuz? (2018 ülke nüfusları)
Hangi ülkenin nüfusu ne kadar biliyor musunuz? (2018 ülke nüfusları)

95. Tacikistan

8.931.000 % 0.12

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