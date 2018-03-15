JÖH ve PÖH timleri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin'de ortaklaşa yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında JÖH ve PÖH timleri kirpilerle Afrin'e sevk ediliyor... Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının Afrin kent merkezine yönelik yürüttüğü operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.