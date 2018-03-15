JÖH ve PÖH timleri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor

JÖH ve PÖHtimleri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin'de ortaklaşa yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerini taşıyan mayına dayanıklı kirpilerin oluşturduğu dev konvoy, Afrin'e sevk ediliyor.
Giriş Tarihi: 15.03.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 16:59
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JÖH ve PÖHtimleri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor
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JÖH ve PÖHtimleri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor