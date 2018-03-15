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ve leri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye tarafından Afrin'de ortaklaşa yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Jandarma () ve Polis Özel Harekat () lerini taşıyan mayına dayanıklı kirpilerin oluşturduğu dev konvoy, Afrin'e sevk ediliyor.

Giriş Tarihi: 15.03.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 16:59
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ve leri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor
JÖH ve PÖH timleri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye tarafından Afrin'de ortaklaşa yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ve leri kirpilerle Afrin'e sevk ediliyor... Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının Afrin kent merkezine yönelik yürüttüğü operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

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ve leri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor
JÖH ve PÖH timleri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor

HAREKAT HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye mensuplarının Afrin kent merkezine yönelik yürüttüğü operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

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ve leri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor
JÖH ve PÖH timleri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor

DEV KONVOY YOLA ÇIKTI

ve lerini taşıyan mayına dayanıklı kirpi tipi araçlar Suriye'nin Afrin kentine sevk edildi. Hatay'ın sınır köylerinde yaşayan vatandaşlar da Afrin'e doğru giden konvoyu yol kenarında bekleyerek selamladı.

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ve leri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor
JÖH ve PÖH timleri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor

lerin, Afrin kent merkezinde yürütülecek meskun mahal operasyonlarında yer alacağı öğrenildi.

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ve leri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor
JÖH ve PÖH timleri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor
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ve leri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor
JÖH ve PÖH timleri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor
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ve leri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor
JÖH ve PÖH timleri Kirpilerle Afrin'e doğru gidiyor
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