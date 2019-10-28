Kadıköy’ün Emniyet Müdürü hakkında ‘fuhuş örgütüne yardım’dan dava!

İddianamede, ihbar içeriği doğrultusunda araştırmalar neticesinde İbrahim olarak bahsedilen kişinin o dönem Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan İbrahim Kocaoğlu olduğu belirtildi.



İhbarda adı geçen Murat C. alınan ifadesinde, Asayiş Büro Amirliği'nde çalıştığı dönemde VIP Marina ile ilgili işlem yapıldığını, işlem sırasında Hakan Ato'nın kendisine "Kendimi de bunları da yakacağım" dediğini, 'bunları' derken kimi kastettiğini sorduğunda Hakan Ato'nın "İbrahim müdürü de getirdiği adam Muttalib'i de yakacağım, sen neden böyle yaptın?