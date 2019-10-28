Kadıköy’ün Emniyet Müdürü hakkında ‘fuhuş örgütüne yardım’dan dava!

POLİSLERE "İBRAHİM MÜDÜR İLE İLİŞKİM VAR" TEHDİDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar anlatıldı. İhbarda, Fenerbahçe VIP Marina Sauna isimli yerde fuhuş yapıldığı, buranın tahliyesine karar verildiği ve kapatıldığı, ancak Kadıköy Emniyet Müdürü değişince yerine gelen İbrahim isimli müdürün yanında getirdiği Muttalip isimli memur ile Hakan Ato isimli şahısla pazarlık yaptıkları, pazarlık sonrasında saunanın yeniden çalışmaya başladığı, bu saunada Nehir kod adlı Çiğdem B. isimli bayanın çalıştığı ileri sürüldü.