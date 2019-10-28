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  • Kadıköy’ün Emniyet Müdürü hakkında ‘fuhuş örgütüne yardım’dan dava!

’ün hakkında ‘ örgütüne yardım’dan dava!

baronu Hakan Ato'dan rüşvet aldığı iddia edilen eski İbrahim Kocaoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Kocaoğlu'nun 'Fuhuş, Rüşvet Alma, Mühür Bozma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Bilerek Yardım Etme' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Türkiye
Giriş Tarihi: 28.10.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 09:35
Kadıköy’ün Emniyet Müdürü hakkında ‘fuhuş örgütüne yardım’dan dava!

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da bir operasyon düzenlenmiş, operasyonda, Hakan Ato'nun elebaşı olduğu suç örgütü çökertilmişti. Yabancı uyruklu kadınları fuhuşa teşvik ettikleri suçlamasıyla da 15 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı genişleten İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerinden rüşvet aldıkları öne sürülen eski İlçe İbrahim Kocaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11'i polis 16 kişiyi daha gözaltına almış, şüphelilerle ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kadıköy’ün Emniyet Müdürü hakkında ‘fuhuş örgütüne yardım’dan dava!

Kocaoğlu'nun suç örgütü üyelerinden bir kadın ile ilişkiye girdiği, elebaşı Hakan Ato'dan rüşvet aldığı ve çete üyesi kadın ile görüşmeleri ofisinde değil dışarıda gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Tüm bu iddialar üzerine Kocaoğlu ile ilgili yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Eski hakkında iddianame düzenlendi.

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Kadıköy’ün Emniyet Müdürü hakkında ‘fuhuş örgütüne yardım’dan dava!

POLİSLERE "İBRAHİM MÜDÜR İLE İLİŞKİM VAR" TEHDİDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar anlatıldı. İhbarda, Fenerbahçe VIP Marina Sauna isimli yerde yapıldığı, buranın tahliyesine karar verildiği ve kapatıldığı, ancak değişince yerine gelen İbrahim isimli müdürün yanında getirdiği Muttalip isimli memur ile Hakan Ato isimli şahısla pazarlık yaptıkları, pazarlık sonrasında saunanın yeniden çalışmaya başladığı, bu saunada Nehir kod adlı Çiğdem B. isimli bayanın çalıştığı ileri sürüldü.

Kadıköy’ün Emniyet Müdürü hakkında ‘fuhuş örgütüne yardım’dan dava!

Bu kadının saunanın işlem yapmaya gelen memurları sürülmekle tehdit ettiği, görevlilere İbrahim müdürle ilişkisinin olduğunu söylediği, sauna ile ilgili daha önce işlem yapan Murat isimli memurun da sürüldüğünü, Hakan Ato ve Çiğdem B.'nin hakkında araştırma yapıldığı takdirde gerçeğin ortaya yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi.

Kadıköy’ün Emniyet Müdürü hakkında ‘fuhuş örgütüne yardım’dan dava!

Yapılan araştırmalarda ihbarda belirtilen VIP Marina isimli yerin sahiplerinin Hakan Ato ve kardeşi Niyazi Ato olduğu, ihbarda belirtilen Nehir kod adlı Çiğdem B. isimli bayanın bu adreste Hakan ve Niyazi ile birlikte çalıştığı belirtildi. Yine Sema K. ile Şükrü B. isimli şahısların gerek ihbarda belirtilen adreste ve gerekse şüpheliler Hakan Ato ve Niyazi Ato'ya ait Fenerbahçe'de isimsiz olarak masaj salonu adı altında fuhuşa teşvik ve fuhuşa yer temin etme niteliğinde iş yeri çalıştırdıklarının belirlendiği ifade edildi.

Kadıköy’ün Emniyet Müdürü hakkında ‘fuhuş örgütüne yardım’dan dava!

İddianamede, ihbar içeriği doğrultusunda araştırmalar neticesinde İbrahim olarak bahsedilen kişinin o dönem İlçe olarak görev yapan İbrahim Kocaoğlu olduğu belirtildi.

İhbarda adı geçen Murat C. alınan ifadesinde, Asayiş Büro Amirliği'nde çalıştığı dönemde VIP Marina ile ilgili işlem yapıldığını, işlem sırasında Hakan Ato'nın kendisine "Kendimi de bunları da yakacağım" dediğini, 'bunları' derken kimi kastettiğini sorduğunda Hakan Ato'nın "İbrahim müdürü de getirdiği adam Muttalib'i de yakacağım, sen neden böyle yaptın?

Kadıköy’ün Emniyet Müdürü hakkında ‘fuhuş örgütüne yardım’dan dava!

Ben bunları yakacağım hem benden para alıyorlar hem iş yerime polis gönderip işlem yaptırıyorlar" dediğini söyledi. Murat C. ifadesinin devamında, Hakan'ın "O Muttalib denen kişi Iphone'un ne olduğunu bilmezken benden üç tane son çıkan Iphone marka cep telefonu istedi. Ayrıca haftalık ücret olarak 5.000-7.500 TL arasında rüşvet istedi. Bende bunları ses ve görüntü kayıtları mevcut bak şimdi sana bir görüşme dinleteceğim" dediğini, görüşme kaydını kendisine dinlettiğini anlattı.

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