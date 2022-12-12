Sipahi nerede çekiliyor, hangi ülke ve illerde? Show TV yeni dizisi Sipahi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Show TV yeni dizisi ekranlara geliyor. İstihbarat temalı bir dizi olacak olan Sipahi fragmanı yayımlandı. Fragmanı izleyenler, Sipahi nerede çekiliyor sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Farklı ülkeler ve illerde geçen yapım, yüksek bütçesiyle dillerden düşmüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım) ile kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu alan dizi, uzun süre ekranlarda yer almayı planlıyor. Peki, Sipahi uyarlama mı? Sipahi nerede çekildi, hangi ülkede? İşte detaylar…