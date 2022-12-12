Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sipahi nerede çekiliyor, hangi ülke ve illerde? Show TV yeni dizisi Sipahi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 10:29

Sipahi nerede çekiliyor, hangi ülke ve illerde? Show TV yeni dizisi Sipahi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Show TV yeni dizisi ekranlara geliyor. İstihbarat temalı bir dizi olacak olan Sipahi fragmanı yayımlandı. Fragmanı izleyenler, Sipahi nerede çekiliyor sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Farklı ülkeler ve illerde geçen yapım, yüksek bütçesiyle dillerden düşmüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım) ile kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu alan dizi, uzun süre ekranlarda yer almayı planlıyor. Peki, Sipahi uyarlama mı? Sipahi nerede çekildi, hangi ülkede? İşte detaylar…

Sipahi nerede çekiliyor, hangi ülke ve illerde? Show TV yeni dizisi Sipahi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Sipahi nerede çekiliyor sorusu, fragmanı izleyen seyirciler tarafından yanıt aranıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içinde yetişen ajanların hayatını anlatan yapım, ekranların yeni istihbarat temalı dizisi olarak ekranlara gelecek. Peki, Sipahi uyarlama mı? Show TV yeni dizisi Sipahi nerede çekiliyor? İşte detaylar…

Sipahi nerede çekiliyor, hangi ülke ve illerde? Show TV yeni dizisi Sipahi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

SİPAHİ İLK BÖLÜM KONUSU

Kendini sürekli tehlikeye atmaktan geri durmayan Ali, yeni görevinde Türkiye üzerine büyük bir komplonun planlandığını ortaya çıkarır. Bunun üzerine MİT içerisinde bir efsane olarak anılan eski istihbaratçı Yıldırım Bozok göreve geri döner. Ancak bu geri dönüş ile Yıldırım'ın geçmişi de onun peşinden gelecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sipahi nerede çekiliyor, hangi ülke ve illerde? Show TV yeni dizisi Sipahi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Vatanı korumanın bir meslek değil, bir haysiyet konusu olduğunu bilen Ali ve Yıldırım, Türkiye'nin geleceğini korumak zorundadır. Hayaletler tarafından Türkiye üzerinde oynanan gölge oyununda perdeyi aralamaları gerekecektir.

Sipahi nerede çekiliyor, hangi ülke ve illerde? Show TV yeni dizisi Sipahi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

SİPAHİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin ilk bölümünde ekrana gelecek sahneler Almanya'nın Berlin şehrinde çekildi.

Sipahi nerede çekiliyor, hangi ülke ve illerde? Show TV yeni dizisi Sipahi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Dizide Korkut Ali Türkoğlu'nun (Kaan Yıldırım) yürüttüğü gizli bir operasyona ait sahnelerin çekimleri Berlin Katedrali, Brandenburg Kapısı, Müzeler Adası ve Oberbaum Köprüsü'nde gerçekleşti.

SON DAKİKA