SON DAKİKA | 25 Mart koronavirüs tablosu paylaşıldı! Korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

Küresel anlamda pandemi oluşturan ve çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan kovid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler peş peşe geliyor. Türkiye'nin bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden son dakika 25 Mart koronavirüs tablosu formatıyla paylaşılarak kamuoyuna duyuruluyor. Bu bilgilerle en güncel koronavirüs tablosu verilerine erişmek isteyenler 25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ile son dakika 25 Mart korona tablosu ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileri.