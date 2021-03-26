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Haberler Galeri SON DAKİKA | 25 Mart koronavirüs tablosu paylaşıldı! Korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA | paylaşıldı! Korona tablosu ile ’de corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

Küresel anlamda pandemi oluşturan ve çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan kovid-19 pandemisine ilişkin "" başlıklı haberler peş peşe geliyor. 'nin bugünkü corona virüsü vaka, bilgileri resmi internet sitesi üzerinden son dakika formatıyla paylaşılarak kamuoyuna duyuruluyor. Bu bilgilerle verilerine erişmek isteyenler 25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ile son dakika ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileri.

Giriş Tarihi: 26.03.2021 07:06 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 07:07
SON DAKİKA | 25 Mart koronavirüs tablosu paylaşıldı! Korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

2020 yılı Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini gösteren pandemiye ilişkin "son dakika koronavirüs" gelişmeleri yaşanıyor. Kovid-19'un 'deki ilk vakasından bu yana resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak duyurulmaya devam ederken bugünkü corona virüsü vaka, verileri merak edilerek son dakika açıklandı mı? sorusuna yoğun şekilde yanıt aranıyor.

SON DAKİKA 25 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

aracılığıyla son dakika 25 Mart koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileri şu şekilde;

SON DAKİKA | 25 Mart koronavirüs tablosu paylaşıldı! Korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

25 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 28 bin 731
  • HASTA SAYISI: 1.210
  • VEFAT SAYISI: 157
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 186

İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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SON DAKİKA | 25 Mart koronavirüs tablosu paylaşıldı! Korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

24 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 29 bin 762
  • HASTA SAYISI: 1.142
  • VEFAT SAYISI: 146
  • İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 761
SON DAKİKA | 25 Mart koronavirüs tablosu paylaşıldı! Korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

23 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 26 bin 182
  • HASTA SAYISI: 1.006
  • VEFAT SAYISI: 138
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 201

SON DAKİKA | 25 Mart koronavirüs tablosu paylaşıldı! Korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

22 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 22 bin 216
  • HASTA SAYISI: 981
  • VEFAT SAYISI: 117
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 494

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