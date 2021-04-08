"7 Nisan koronavirüs tablosu" Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibinin elde ettiği güncel korona son durum verileriyle birlikte duyurulmaya devam ediliyor. Türkiye'de 2020 yılının Mart ayında ilk ilk vakası teşhis edilen covid-19 pandemisine ilişkin "son dakika koronavirüs" haberleri gelmeye devam ederken en son Türkiye corona virüs tablosu ile (7 Nisan 2021) bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verilerini merak edenler 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA 7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamlarının yer aldığı 7 Nisan koronavirüs tablosu verileri şöyle;