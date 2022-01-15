SON DAKİKA: ’Cezalandırma Operasyonu’ böyle gerçekleşti! Fırtına obüsleri ateş yağdırdı! Komandolar tek tek avladı...

Hassas şekilde belirlenen hedefler İHA'lar tarafından anbean takip edildi. Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu ateş destek vasıtaları ile hedefler ateş altına alınırken, bölgede komandolar tarafından da yoğun operasyonlar gerçekleştirildi.

Sivil halkı "kalkan olarak kullanmayı" amaçlayan bazı teröristlere müdahale için en doğru zamanı bekleyen komandolar, birçok yerde teröristlerle sıcak temas sağladı.

