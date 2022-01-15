Giriş Tarihi: 15.01.2022 11:50Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 11:50
SON DAKİKA: 'Cezalandırma Operasyonu' böyle gerçekleşti! Fırtına obüsleri ateş yağdırdı! Komandolar tek tek avladı...
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akçakale'deki terör saldırısı sonrası, 'Cezalandırma Operasyonu'nu başlattı. Operasyon kapsaamında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Saldırılar sabrımızın sınırını aştı" ifadelerini kullandı. 'Cezalandırma Operasyonu'nun ayrıntıları da ortaya çıktı. İHA'lar saniye saniye terör hedeflerini izlerken, Fırtına obüsleri gelen bilgilere göre ateş yağdırdı. Terör hedefleri tek tek imha edilirken, komandolar da sıcak çatışmaya dahil oldu. Teröristlerin sivilleri kalkan olarak kullandığı anlarda müdahaleden kaçınılırken, ilk fırsatta komandolar teröristleri tek tek avladı.