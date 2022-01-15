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Haberler Galeri SON DAKİKA: 'Cezalandırma Operasyonu' böyle gerçekleşti! Fırtına obüsleri ateş yağdırdı! Komandolar tek tek avladı...
Giriş Tarihi: 15.01.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 11:50

SON DAKİKA: 'Cezalandırma Operasyonu' böyle gerçekleşti! Fırtına obüsleri ateş yağdırdı! Komandolar tek tek avladı...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Akçakale'deki terör saldırısı sonrası, 'Cezalandırma Operasyonu'nu başlattı. Operasyon kapsaamında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Saldırılar sabrımızın sınırını aştı" ifadelerini kullandı. 'Cezalandırma Operasyonu'nun ayrıntıları da ortaya çıktı. İHA'lar saniye saniye terör hedeflerini izlerken, Fırtına obüsleri gelen bilgilere göre ateş yağdırdı. Terör hedefleri tek tek imha edilirken, komandolar da sıcak çatışmaya dahil oldu. Teröristlerin sivilleri kalkan olarak kullandığı anlarda müdahaleden kaçınılırken, ilk fırsatta komandolar teröristleri tek tek avladı.

SON DAKİKA: ’Cezalandırma Operasyonu’ böyle gerçekleşti! Fırtına obüsleri ateş yağdırdı! Komandolar tek tek avladı...

Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan cezalandırma operasyonlarının gece-gündüz aralıksız devam ettiği, hedeflerin hassasiyetle belirlendiği operasyonda öldürülen teröristlerin büyük bölümünün komandoların sağladığı sıcak temas sonucunda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

SON DAKİKA: ’Cezalandırma Operasyonu’ böyle gerçekleşti! Fırtına obüsleri ateş yağdırdı! Komandolar tek tek avladı...

Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı "cezalandırma operasyonları"nın detayları ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: ’Cezalandırma Operasyonu’ böyle gerçekleşti! Fırtına obüsleri ateş yağdırdı! Komandolar tek tek avladı...

Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 asker şehit olmuştu. Söz konusu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı bölgesinde belirlenen terör hedeflerine yönelik cezalandırma operasyonları başlatılmıştı.

SON DAKİKA: ’Cezalandırma Operasyonu’ böyle gerçekleşti! Fırtına obüsleri ateş yağdırdı! Komandolar tek tek avladı...

Hassas şekilde belirlenen hedefler İHA'lar tarafından anbean takip edildi. Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu ateş destek vasıtaları ile hedefler ateş altına alınırken, bölgede komandolar tarafından da yoğun operasyonlar gerçekleştirildi.
Sivil halkı "kalkan olarak kullanmayı" amaçlayan bazı teröristlere müdahale için en doğru zamanı bekleyen komandolar, birçok yerde teröristlerle sıcak temas sağladı.

SON DAKİKA: ’Cezalandırma Operasyonu’ böyle gerçekleşti! Fırtına obüsleri ateş yağdırdı! Komandolar tek tek avladı...

Gece- gündüz aralıksız devam eden cezalandırma operasyonunda öldürülen teröristlerin büyük bölümünün sağlanan sıcak temas sonucu komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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