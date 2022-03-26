Son dakika: Karadeniz’de 80 Yunus Balığı öldü! Korkunç olayın nedeni belli oldu

Özsandıkçı, yunusların ölüm nedeninin çok sıra dışı bir durum olmadığına işaret ederek, "Sonuçta iki taraf da balık avlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bir etkileşim çıkıyor ortaya ancak sayı biraz yüksek. Neden bu hayvanlar bu kadar bu bölgede yoğunlaştı, bunların nedenini de araştıracağız. Çünkü bu kadar kısa zamanda bu kadar yüksek ölüm olmamıştı." ifadesini kullandı.