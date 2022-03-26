Giriş Tarihi: 26.03.2022 14:52
Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
14:52
Son dakika: Karadeniz'de 80 Yunus Balığı öldü! Korkunç olayın nedeni belli oldu
Son dakika haberi: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Şubat ayının son haftasından bu yana Türkiye'nin özellikle Batı Karadeniz kıyılarında tırtak türü yunus ölümlerinde olağanüstü artış kaydedildiğini açıkladı. TÜDAV rakamı Karadeniz için 80 olarak açıklarken, İstanbul Eyüpsultan'da 25 Yunus'un ölüsü karaya vurdu. Balıkların ölüm nedeni de belli oldu.