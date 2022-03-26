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Haberler Galeri Son dakika: Karadeniz'de 80 Yunus Balığı öldü! Korkunç olayın nedeni belli oldu
Giriş Tarihi: 26.03.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 14:52

Son dakika: Karadeniz'de 80 Yunus Balığı öldü! Korkunç olayın nedeni belli oldu

Son dakika haberi: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Şubat ayının son haftasından bu yana Türkiye'nin özellikle Batı Karadeniz kıyılarında tırtak türü yunus ölümlerinde olağanüstü artış kaydedildiğini açıkladı. TÜDAV rakamı Karadeniz için 80 olarak açıklarken, İstanbul Eyüpsultan'da 25 Yunus'un ölüsü karaya vurdu. Balıkların ölüm nedeni de belli oldu.

Son dakika: Karadeniz’de 80 Yunus Balığı öldü! Korkunç olayın nedeni belli oldu

Sinop'ta son dönemde meydana gelen yunus ölümlerinin, balıkçılık etkileşiminden kaynaklandığı bildirildi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, kentteki ölü yunuslar üzerine yaptıkları incelemenin tamamlandığını söyledi.

Son dakika: Karadeniz’de 80 Yunus Balığı öldü! Korkunç olayın nedeni belli oldu

Ölü bulunan yunuslardan 4'ünün otopsi işlemlerinin Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yapıldığını belirten Özsandıkçı, "Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünden uzman bir veteriner hekimin de katılımıyla incelememizi yaptık. Hayvanların balıkçılık etkileşimine bağlı olarak öldükleri sonucuna ulaştık." dedi.

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Son dakika: Karadeniz’de 80 Yunus Balığı öldü! Korkunç olayın nedeni belli oldu

Özsandıkçı, yunusların ölüm nedeninin çok sıra dışı bir durum olmadığına işaret ederek, "Sonuçta iki taraf da balık avlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bir etkileşim çıkıyor ortaya ancak sayı biraz yüksek. Neden bu hayvanlar bu kadar bu bölgede yoğunlaştı, bunların nedenini de araştıracağız. Çünkü bu kadar kısa zamanda bu kadar yüksek ölüm olmamıştı." ifadesini kullandı.

Son dakika: Karadeniz’de 80 Yunus Balığı öldü! Korkunç olayın nedeni belli oldu

Bu arada kentte bazı bölgelerde kıyıya yine ölü yunuslar vurdu. Yunuslar, incelemelerin ardından belediye ekiplerince toplanarak gömüldü.

Son dakika: Karadeniz’de 80 Yunus Balığı öldü! Korkunç olayın nedeni belli oldu

TÜDAV'DAN DA AÇIKLAMA VAR

Son olarak Eyüpsultan'da Karadeniz'den çok sayıda ölü yunusun kıyıya vurması ardından TÜDAV tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, son 1 ayda Türkiye'nin özellikle Batı Karadeniz kıyılarında tırtak türü (Delphinus delphis) yunusların ölümlerinde olağandışı artış görüldüğü vurgulandı.

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