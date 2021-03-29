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Haberler Galeri Son dakika: Koronavirüs tablosu 28 Mart 2021! Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Son dakika: Koronavirüs tablosu 28 Mart 2021! Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile ’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Küresel anlamda pandemi oluşturan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan kovid-19 virüsüne ilişkin "corona virüsü son dakika" haberleri geliyor. 'deki ilk covid-19 vakasından bu yana üzerinden Türkiye'nin , bilgileri son dakika şeklinde kamuoyuna duyuruluyor. Öte yandan bilgilerine erişmek isteyenler 28 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırma yapıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla son dakika ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı bilgileri.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 07:16 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 07:17
Son dakika: Koronavirüs tablosu 28 Mart 2021! Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

2020 yılının Mart ayında 'de etkilerini göstermeye başlayan kovid-19 virüsünün oluşturduğu pandemiye ilişkin "son dakika koronavirüs" haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. üzerinden ilk vakadan bu yana güncel koronavirüs tablosu son dakika olarak duyurulmaya devam ederken , verileri merak edilerek son dakika açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SON DAKİKA 28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileri şöyle;

Son dakika: Koronavirüs tablosu 28 Mart 2021! Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

28 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 29 bin 058
  • HASTA SAYISI: 1.305
  • VEFAT SAYISI: 153
  • İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 164

İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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Son dakika: Koronavirüs tablosu 28 Mart 2021! Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

27 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 30 bin 021
  • HASTA SAYISI: 1.281
  • VEFAT SAYISI: 151
  • İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 892

Son dakika: Koronavirüs tablosu 28 Mart 2021! Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

26 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 29 bin 081
  • HASTA SAYISI: 1.253
  • VEFAT SAYISI: 153
  • İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 208

Son dakika: Koronavirüs tablosu 28 Mart 2021! Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

25 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 28 bin 731
  • HASTA SAYISI: 1.210
  • VEFAT SAYISI: 157
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 186

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