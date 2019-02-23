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  • Tahminlerini dünya konuşuyor! Frank Hoogerbeets'in deprem kehaneti tuttu!

Tahminlerini dünya konuşuyor! 'in kehaneti tuttu!

Önce Marmara'nın beşik gibi sallanması, ardından kendini yeni yeni deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'in deprem tahminleri derken, herkes günler olası bir mega depremi konuşuyor. 21 Şubat tarihinde dünyayı bir depremin beklediğini açıklayan Hoogerbeets'in kehaneti tuttu. Ekvator'da yaşanan 7.7'lik deprem, Amerika kıtasını salladı. Bu gelişmenin ardından gözler Hoogerbeets ve kehanetlerine çevirildi.

Giriş Tarihi: 23.02.2019 12:11
Tahminlerini dünya konuşuyor! Frank Hoogerbeets'in deprem kehaneti tuttu!
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Tahminlerini dünya konuşuyor! Frank Hoogerbeets'in deprem kehaneti tuttu!
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Tahminlerini dünya konuşuyor! Frank Hoogerbeets'in deprem kehaneti tuttu!
Tahminlerini dünya konuşuyor! Frank Hoogerbeets'in deprem kehaneti tuttu!
Tahminlerini dünya konuşuyor! Frank Hoogerbeets'in deprem kehaneti tuttu!
Tahminlerini dünya konuşuyor! Frank Hoogerbeets'in deprem kehaneti tuttu!
Tahminlerini dünya konuşuyor! Frank Hoogerbeets'in deprem kehaneti tuttu!
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