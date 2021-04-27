Tam kapanma açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor?

Son dakika haberine göre kabine toplantısından tam kapanma kararı çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı millete sesleniş konuşmasında, toplantıda tam kapanma kararının alındığını ve uygulanacağı tarihleri açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası, "tam kapanma nedir, tam kapanma nasıl olur" gibi sorular da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Tam kapanmada nerelerin açık olacağı, bankaların durumu, tedarik zinciri, yüz yüze ve uzaktan eğitim süreci ile 'tam kapanma nedir' sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte, tam kapanmanın detayları, tam kapanmanın nasıl uygulanacağı ve açık ya da kapalı olacak kurumlar…