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  • Tosuncuk’un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı

’un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uruguay'da el konulan ve sosyal medyada da sık sık paylaştığı lüks yatı açık artırma ile satıldı. Vatandaşları dolandıran Çiftlikbank'ın kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın sosyal medyada görüntülerini paylaştığı süper lüks yatı Silam, Uruguay Ulusal Uyuşturucu Kurulu (JND) tarafından el konulmasının ardından düzenlenen açık arttırmayla satıldı.

İHA Türkiye
Giriş Tarihi: 11.12.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 11:47
Tosuncuk’un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı

Ulusal Uyuşturucu Kurulu'nun (JND) El Konulmuş Varlıkları Fonu, Türkiye'nin '' olarak tanıdığı Mehmet Aydın'ın Silam isimli yatını Punta del Este kentinde bir müzayedede sattı. El Konulmuş Varlıkları Fonu'nun satışa çıkardığı Silam isimli süper lüks yat 243 bin dolara satıldı.

Tosuncuk’un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı

Ayrıca yatı alan kişinin Deniz Ulusal Bölgesi'ne 2 bin dolarlık liman cezasını da ödeyeceği bildirildi.

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Tosuncuk’un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı

Asıl adı Don Carlos olan, Aydın'ın 800 bin dolara aldıktan sonra adını Silam olarak değiştirdiği yatta jakuziden mutfağa, yemek salonundan 13 kişinin kalabileceği lüks kamaralara kadar pek çok alanın bulunduğu bildirildi.

Tosuncuk’un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı

Uruguay Müzayedeciler Birliği Başkanı Mario Molina, bunun JND tarafından Aydın'ın el konulmuş malları için düzenlediği ikinci resmi açık arttırma olduğunu söyledi.

Tosuncuk’un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı

Bir önceki müzayedede Aydın'a ait Ferrari'nin de açık artırma yoluyla satıldığı bilgisini paylaştı.

Tosuncuk’un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı

Molina, Aydın'ın Malvin Norte'de ele geçirilen mallarına rağmen kendisinin hala kaçak olduğu bilgisini vermeyi de ihmal etmedi.

Tosuncuk’un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı
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