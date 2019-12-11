Tosuncuk’un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı
Tosuncuk’un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı
Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Tosuncuk ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uruguay'da el konulan ve sosyal medyada da sık sık paylaştığı lüks yatı açık artırma ile satıldı. Vatandaşları dolandıran Çiftlikbank'ın kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın sosyal medyada görüntülerini paylaştığı süper lüks yatı Silam, Uruguay Ulusal Uyuşturucu Kurulu (JND) tarafından el konulmasının ardından düzenlenen açık arttırmayla satıldı.